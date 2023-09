SESTŘIH: Karviná - Liberec 5:2. Kanonáda a výhra při návratu trenéra Jarábka

Jarábek, který se do Karviné vrátil po více než dvou letech, udělal čtyři změny v sestavě. Poprvé v české lize se v základu objevil nigerijský obránce Moses a slovenský záložník Iván, který se rychle odměnil brankou. Střelou bez přípravy ukončil karvinský gólový půst, který trval i s nepodařeným duelem domácího poháru v Uničově 365 minut.

Radost domácích měla jen krátké trvání. Po nakrátko rozehraném rohovém kopu hlavičkoval Prebsl a další obránce Mikula zblízka doklepl míč do sítě. I pro něj to byl první gól v ligové sezoně.

Více šancí pak měli hosté, ale do Žambůrkovy střely se vrhl záložník Čavoš a Kulenovič v další nadějné pozici hlavičkoval vedle branky. Góly padaly na druhé straně. Kapitán Budínský svůj návrat do základní sestavy oslavil ve 38. minutě parádní střelou pod břevno a za další tři minuty dopravil Nigerijec Akinyemi uprostřed nepozorné liberecké obrany míč do sítě hrudí.

Liberec nerezignoval, ještě před koncem prvního dějství mohl snížit Kulenovič, ale jeho střelu zastavilo břevno. Hned po změn stran však udeřil Tupta a téměř od zadní čáry propasíroval míč mezi nohama brankáře Holce. Gól mu připravil střídající Višinský a brzy nato měl sám na kopačce vyrovnání, jeho střela ale skončila těsně vedle.

Karviná nechtěla jen bránit hubený náskok a využívala mezer v obraně hostů. V 70. minutě si Bosňan Memič naskočil na Ivánův přesný centr a zvýšil na 4:2. Střídající Traoré z Pobřeží slonoviny poté jen několik sekund po příchodu na trávník svým prvním gólem v české lize výhru zpečetil.

Slezský klub dal pět branek v jednom utkání nejvyšší soutěže vůbec poprvé. V předchozím průběhu sezony přitom vyhrál jen v prvním kole nad Zlínem 4:1, z dalších osmi kol vytěžil jediný bod a dal v nich pouze šest branek. Karvinští porazili Liberec teprve podruhé z 13 vzájemných ligových zápasů.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11. Iván, 38. Budínský, 41. Akinyemi, 70. Memić, 83. Traore Hosté: 14. Mikula, 47. Tupta Sestavy Domácí: Holec – Čurma, Krčík, Svozil (46. Bederka), Fleišman – Čavoš (82. Traore), D. Moses (65. Boháč) – Memić, Budínský (C) (55. Bartl), Iván (82. Antovski) – Akinyemi. Hosté: Vliegen – Prebsl, Chaluš, Fukala (46. Preisler) – Mikula (C) (64. Horský), Žambůrek (46. Višinský), Červ, Ghali, Doumbia (74. Frýdek) – Kulenović (80. Okoh), Tupta. Náhradníci Domácí: Ciupa, Traore, Boháč, Papalelé, Ražnatović, Žák, Antovski, Bederka, Bartl, Ezeh, Doležal Hosté: Bačkovský, Višinský, Varfolomejev, Rabušic, Hudák, Frýdek, Horský, Lehoczki, Preisler, Okoh, Pourzitidis Karty Domácí: D. Moses, Memić Hosté: Červ Rozhodčí Klíma – Dobrovolný, Černoevič. Stadion Městský stadion Karviná, Karviná Návštěva 2212 diváků

Karviná - Liberec: Je rozhodnuto, střelecké procitnutí Karviné podtrhl pátým gólem Traore Video se připravuje ...

Karviná - Liberec: Domácí znovu odskakují na rozdíl dvou branek, prosadil se Memič, 4:2! Video se připravuje ...

Karviná - Liberec: Tupta zahrál na housle Holcovi a Slovan je rázem zpátky, 3:2! Video se připravuje ...

Karviná - Liberec: Střelecký koncert pokračuje, na 3:1 pro Karvinou zvýšil hrudí Akinyemi Video se připravuje ...

Karviná - Liberec: Domácí jdou znovu do vedení, Budinského petarda propálila Vliegena, 2:1! Video se připravuje ...

Karviná - Liberec: Slezané se z vedení radovali jen tři minuty, Mikula srovnává na 1:1! Video se připravuje ...