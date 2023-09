Vítězný pokřik nezapomněl. Chramosta gólem ulevil sobě i Jablonci

Vstřelil jste svůj první gól v sezoně, je to úleva?

„Celý tým na to očividně čekal, když jsme konečně vyhráli. Mělo to asi přijít dřív. Ale berme to, jak to je, dneska jsem pomohl týmu. Zvlášť v naší situaci nám gól hodně zvedl sebevědomí. Branky nedáváme, bylo potřeba dát hned z první šance gól. Pak se hraje lépe.“

Co se změnilo?

Nakopla vás třeba ta těšná výhra v Domažlicích nebo jste se na dnešek připravovali nějak speciálně? „Nezdá se to, ale já beru postup v poháru jako velký úspěch. Viděli jsme ostatní výsledky, nikde se výhry nerodily lehce. Věděli jsme, že když penalty zvládneme, nakopne nás to. I díky tomu jsme na hřišti vypadali dnes velice dobře. Musím nás pochválit, za vítězstvím jsme si šli od začátku.“

Jak se vám hrálo s mladíkem Matoušem Krulichem?

„Svou roli zvládl velice dobře, k prvnímu gólu už jsem mu pořádně gratuloval. Dobře jsme se v útoku doplňovali, snad to tak půjde i dál.“

Jak velká úleva pro Jablonec to je?

„Obrovská. Nelítáme ale v oblacích, ty předchozí výsledky to nijak nemaže. Tohle každopádně bylo vítězství, co jsme potřebovali jako sůl.“

Měl jste tam ještě jednu velkou šanci ke skórování, byl jste na sebe dost naštvaný…

„Asi jsem mohl nahrát Polimu (Matěji Polidarovi). Šel jsem sám na gólmana, snažil jsem se ho obstřelit kolem hlavy, kde to nemají rádi, bohužel jsem ho trefil přímo do obličeje. Tak jsem se mu omluvil.“

Nezapomněli jste ještě vítězný pokřik?

„No víte, že mě to na lavičce napadalo? (smích) Především mladým klukům jsem říkal, že budou koukat, protože to neznají.“