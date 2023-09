Čím a jak Jarábek zvedl Karvinou? Leklé ryby tady nemají co dělat, říká

„Musím kluky pochválit, mělo to emoci, tempo, jsem spokojený,“ děkoval po zápase Jarábek. „Dobře jsme se i za tak krátký čas připravili. Za aktivitu, byť tam stále bylo dost chyb, ofenzivu, nadšení a finální fázi jsme si vítězství zasloužili. S pokorou musíme jít dál.“

Hráči změnu pocítili. „Předvedli jsme vynikající výkon, cítil jsem z mužstva energii, dali jsme krásné branky,“ přitakal zkušený Jiří Bartl. „Nechci devastovat práci předchozích trenérů, ale ten impuls byl znát. Cítil jsem z týmu opravdu velkou energii. Před zápasem, v poločase i teď. Změna body přinesla, takže byla asi k dobrému.“

Bartl souhlasí, že za tři dny se koncepce překopat nedá. Přesto pár bodů vypíchnul. „Nový trenér nastolil nějaká pravidla a energie z něj doslova sršela. Tohle přenesl i na nás. Energie, bojovnost, nasazení... Tohle byly podněty od něho a my je do puntíku splnili.“

Zkušený Jarábek k tomu přidal ještě jednu motivační věc. Do kabiny před zápasem přinesl rozhovor z Liberce. „Na jejich stránkách bylo, že si k nám jedou pro tři body,“ líčil Bartl. „Říkal, že tohle je pro něj osobní, že si to bere. Nahecoval nás, pomohlo nám i tohle. Bojovali jsme jeden za druhého, což už tu dlouho nebylo. Jen tak pokračovat dál.“

Když Jarábek o své „nakažlivé energii“ po zápase slyšel, jenom se usmál. „To je asi dar od Boha. Fotbal je naše práce, ale je to i zábava pro lidi. Leklé ryby by ve fotbale ani neměly, co dělat. Bez pozitivní mysli a každodenní práce to nejde.“

S kolegou Branislavem Mrázem se před Libercem nezastavili. „Podívali jsme se na videa, věděli jsme, kde nás tlačí bota. Snažili jsme se i nastudovat hru Liberce. Nebylo to bez chyb, ale pochvala pro kluky. Tak se má hrát. Aktivně a s presinkem. Odměnou byly pěkné góly.“

O dva se postaral záložník Alex Iván, který hrál poprvé v základu. V 11. minutě parádní ranou z hranice velkého vápna otvíral skóre a v 70. minutě posadil centr přesně na hlavu Amara Memiče. Právě tento gól na 4:2 Liberec definitivně zlomil.

„Když máš od trenéra podporu, je to úplně jiné,“ neskrýval Iván, který do Karviné přišel na konci srpna. Za Tomáše Hejduška si nezahrál, nastupoval jen za béčko. Prvních 34 minut odehrál minule na Slovácku (0:2), kdy tým provizorně vedl Lubomír Luhový. „Pan Jarábek mi věřil, poděkoval jsem mu gólem a asistencí. Znám ho ze slovenské ligy, měsíc mě trénoval v Seredi, podpořil mě.“

Jarábek potvrdil, že Alexe Ivána zná ze slovenské ligy velmi dobře. „Rychlostní typ, dobrá střela, může hrát zleva i zprava, Alex má potenciál. Jsem rád i za něj, dal pěkný gól z první i centr měl evropské parametry. Tak by to mělo vypadat.“

S úsměvem reagoval i na dotaz, jak se mu bude v Karviné znovu sedět na sudu se střelným prachem. Od roku 2016 klub v první lize protočil už devět trenérů, Karvinou už mimo jiné vedli Jozef Weber, František Straka nebo Bohumil Páník. I Jarábek se vrací do známého prostředí, Karvinou trénoval 16 měsíců (2019-21).

„Ale já jsem docela stabilka,“ pousmál se Jarábek. „Ve většině klubů jsem dlouho, i tady. Věřím své práci, chlapcům. A že sedím, jak jste to říkal? Na sudu se střelným prachem? Dneska je taková doba. Nejde vyměnit dvacet čtyři hráčů, tak se vymění trenér. To je náš život. Bude to o každodenní práci, musíme se zlepšovat. Jsou tady mladí a opravdu zajímaví hráči, to mě těší. Budeme dál pracovat.“