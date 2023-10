Macík vs. Tanko na druhou – a bylo po zápase. V Letáčkovi byl rozdíl, ví Jílek

Není to tak dávno, co chtěl Pavel Hapal s olomouckými podnikateli a bývalými hráči Sigmy pomoct hanáckému klubu a vstoupit do něj. Spolupráce neklapla, následně jako by zafungovala karma. Hapal dvakrát vyzobl Andrův stadion vysokými výhrami coby trenér Baníku.

V dubnu slavil výsledek 4:1, v sobotu 3:0. Oba zápasy zásadně ovlivnil příspěvek nigerijských útočníků. Muhamed Tijani zničil Moravany hattrickem a prodal se do Slavie, Abdullahi Tanko vstřelil gól a zařídil vyloučení domácího brankáře Matúše Macíka.

Jeho jméno se teď pár dní asi bude skloňovat, Slovák prožil nejhorší duel za dvouapůlroční působení ve FORTUNA:LIZE.

„První gól padl z nešance, to nebylo nic. Tanko byl přikrytý Pokorným, Máca měl špatné postavení i řešení,“ mrzelo kouče Sigmy Václav Jílek nelogické gólmanovo vyběhnutí, což střelci zjednodušilo situaci.

Tankovi stačilo míč z prvního dotyku lobnout a trefit odkrytou kasu. O osm minut později Jiří Boula našel parádní kolmicí opět Afričana, následovalo píchnutí balonu kolem Macíka a pohroma byla na světě.

Olomouc - Baník: Brankář Macík sešrotoval unikajícího Tanka a byl vyloučen Video se připravuje ...

Olomouc, jež přitom do utkání vstoupila aktivně a mohla Vítem Benešem po standardce otevřít skóre, byla zničehonic v deseti. A po Ewertonově přesné ráně, které předcházel Julišův nedůraz po odvráceném rohu, v početním oslabení prohrávala už 0:2.

„Tanko je opravdu neskutečně rychlý, i když ho možná pořád někteří hráči podceňují. Přihrávka za obranu byla ideální, Macík si asi myslel, že tam bude dřív, ale při Tankově rychlosti je to opravdu těžké. Nedařilo se to už i jiným v minulých utkáních,“ hájil soupeřova brankáře Hapal.

Byl dobře naložen, sršel spokojeností. Není divu. Ve městě, kde žije, a proti klubu, kde startoval hráčskou kariéru, si vychutnával každou minutu show před desetitisícovou návštěvou.

Hapal děkoval oběma fanouškovským táborům, chválil svůj mančaft. Užíval si konec povedeného září, během kterého Baník nasbíral deset bodů. Celkem třináct za posledních pět mačů.

Skvělá forma!

Na druhé straně panovala nálada na bodu mrazu. „Všechno špatně...“ kroutil hlavou Jílek po druhé porážce v řadě, byť čtvrtou příčku za Plzní jeho výběr stále drží.

Co všechno měl na mysli? Kromě Macíkových dárečků tři vynucená střídání zraněných hráčů (Jana Vodháněla, Lukáše Juliše, Denise Kramáře) a zahozené tutovky.

„Je už potřeba, aby nám gólmani pomohli jako soupeři Letáček. Tam byl rozdíl,“ vyzdvihl Jílek páté čisté konto ostravské jedničky.

Baník přečkal šance a po třetí libové trefě šajtlí Davida Buchty se uklidnil definitivně. V nadstandardní kvalitě individualit a jejich efektivním potrestání hrubých chyb byla obrovská propast. A to třeba Ladislav Almási s bolavým kotníkem pro jistotu zůstal doma.

„Mluví se o Matúši, ale člověk ho musí povzbudit. On ví nejlíp, co měl udělat jinak. Je zkušený,“ zastal se Macíka olomoucký kapitán Vít Beneš.

„Já třeba vidím za osudový moment zápasu mou neproměněnou šanci z páté minuty. Mohli jsme vést, průběh by byl jiný,“ dodal stoper sympaticky.

Platí tak, že Slezané v hanácké metropoli šestkrát za sebou neprohráli a přiblížili se tradičnímu rivalovi v tabulce na rozdíl jediného bodu. Další vzájemný souboj v útulném stánku, který bývá pravidelně ozdobou víkendu, přijde na řadu v případě udržení pozic v elitní šestce až v květnu.