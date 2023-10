Vyleštěné brýle nepomohly, Vitík zazářil i jako brankář. Tlak mu svědčí

Story konce velkého duelu se vyvíjela klasicky. Sparta, byť měla více šancí, vedla nad Plzní v sobotu před osmou večer jen o gól. Proto se dostala pod tlak, jak už to bývá. Nakonec ji spasil brankářský zákrok sezony, který však nespáchal muž v rukavicích. Obránce Martin Vitík v nastavení vyhlavičkoval střelu excelentního Lukáše Kalvacha mířící do sítě. Letenští slavili vítězství 2:1 a odskok od Viktorie na sedm bodů .

Pozor, ve vápně jsou dva brankáři! Co to značí? Utíkají poslední minuty duelu a jeden z mančaftů se snaží vstřelit vyrovnávací gól. Platilo to i na Spartě, plzeňský Jindřich Staněk (v zápase vskutku výborný) vyrazil do druhé šestnáctky, aby podpořil spoluhráče při standardních situacích. Výška i orientace v mele se vždy hodí.

Pokaždé je to vzrůšo, ale vlastně nic neobvyklého. Jenže na Letné se klasika změnila. Najednou byli ve hře gólmani tři.

Martin Vitík, obránce domácích, totiž předvedl excelentní „save“, jak říkají příznivci hokejové NHL. Hlavou zastavil míč letící z nohy nejlepšího plzeňského borce Lukáše Kalvacha. K němu balon propadl po rohu, on se do něj položil předpisově, i když byl celkem vysoko a dál od těla.

„Trefil jsem míč tak nějak, abych ho trefil,“ usmíval se. „Vyšlo to skvěle, přeskočil gólmana, je jen škoda, že tam vběhl obránce,“ litoval záložník.

Je to tak, Vitík vycítil nebezpečí a stáhl se za Petera Vindahla. Samozřejmě že měl štěstí, protože střela mířila do prostoru, kde stál, ale na druhou stranu ukázal velké hlavičkové umění. Rozhodně nebylo jednoduché dostat míč nad břevno.

„Ukončil bych to tím, že to jde za Víťasem. Na konci to byl skvělý zákrok, to se jen tak nevidí. Od Lukáše Sadílka bych mu předal cenu pro muže zápasu,“ povídal v klubové televizi kapitán Filip Panák.

Plzeň byla opravdu blízko, šlo o klíčový moment. Viděl už trenér Miroslav Koubek ránu v bráně? „No, neviděl, protože tam nespadla. Ale přál jsem si ji tam vidět, což se mi nesplnilo, i když jsem měl zrovna vyleštěný brejle,“ usmíval se.

„To je instinkt toho hráče, že při odraženém balonu jde do správné pozice. Zachránil to na brankové čáře, byly tam vidět obrovské emoce, jak tím sparťani žijou. Je dobře, že v týmu takoví hráči jsou. Ale Sparta má všechny stopery na vysoké úrovni,“ glosoval někdejší střední obránce, nynější trenér David Horejš.

Pro Vitíka to přitom nebylo jednoduché utkání. Do sestavy naskočil kvůli trestu pro kapitána Ladislava Krejčího. V sezoně zatím dostával šance především v menších utkáních, v hierarchii byl čtvrtý stoper za Krejčím, Panákem a Asgerem Sörensenem. Na druhou stranu nebylo pochyb, že v dané situaci na trávník půjde.

Přednosti i kvalitu už prokázal – nic na tom, že mu je teprve dvacet a může absolvovat ještě jeden cyklus s reprezentační jedenadvacítkou.

„Když nastoupí, Spartě zůstane síla jak při ofenzivních, tak defenzivních standardních situacích. Je navíc schopný zakládat zezadu útoky,“ řekl expert deníku Sport Stanislav Levý. „Myslím, že mu konkurence prospívá, jak dostane šanci, popere se s ní. Proti Plzni patřil k nejlepším hráčům Sparty,“ soudil.

Ano, Vitík si připsal zmíněný zázračný zákrok, rozehrou se podílel na druhé brance Sparty, ale také kriticky zaváhal při gólu Plzně. Po Kalvachově rohovém kopu vůbec nešel do hlavičkového souboje a Rafiu Durosinmi srovnal. Pro sparťany však zádrhel přebila poslední chvilka. Nebyl tedy mužem zápasu, spíš okamžiku.

„Prožíval jsem to stejně jako zbytek stadionu, který byl na naší straně. V tu chvíli jsme se trápili a soupeř měl hodně standardních situací. Bojovali jsme, ale byl tam druhý balon na šestnáctku, který skončil u Kalvacha. Viťas ale předvedl důležitý zákrok, zachránil nám body. Chci pochválit, jak se rozhodl a jak se s tou situací popasoval. Navíc za posledních pár měsíců udělal obrovský pokrok,“ vykládal kouč Brian Priske.

„Rok zpátky se mu nevyvedlo derby na Slavii a pak ukázal, že jeho psychická odolnost je na super úrovni. Za tu dobu ušel neskutečnou cestu, udělal veliký progres. Patří k oporám Sparty, zlepšil rozehrávku, výkonnostně jde nahoru. Je na správné cestě, aby hrál za špičkový evropský klub, spěje k tomu,“ přihodil Horejš.

Pro domácí by bylo vyrovnání velká rána, pro hosty spása. Mistr byl nebezpečnější, nastřádal mnohem víc šancí, což uznal i trenér Koubek. „Sparta vyhrála zaslouženě. V kontextu zápasu určitě. Vypracovala si víc finálních situací, uplatnila kvalitu v presinku, v přechodu do útoku, kde se opírá o vynikající hráče. Celá podstata je v tom, že je ve vývoji o rok před námi.“

Vitíkovo vytížení

Liga mistrů

2 zápasy s FC Kodaň

106 minut (2x střídající)

Evropská liga

3 zápasy

90 minut, 1 gól (1x základní sestava, 2x do zápasu nezasáhl)

FORTUNA:LIGA

10 zápasů

587 minut, 2 góly (6x základní sestava, 2x střídající, 2x do zápasu nezasáhl)

MOL Cup

1 zápas v Líšni

78 minut (základní sestava)