Vitíkovu záchranu prožíval Priske s fanoušky: Jsme v dobré pozici. I herně

Dvě výzvy za šest dní. Z toho bod se Slavií a tři s Plzní. Sparta má po deseti kolech mezi prohrami nulu. Co víc, v tabulce se i nadále udrží před rivalem. Letenští si v sobotu na domácím stadionu poradili s Viktorií 2:1 . „Jsme na dobrém místě, a to ne jen v tabulce, kde jsme první. Nacházíme se na správné pozici i fotbalově,“ pochvaloval si trenér Brian Priske. I když v závěru utkání s Plzní mu zatrnulo…

Považujete vítězství za zasloužené?

„Samozřejmě to byl těžký zápas se spoustou osobních soubojů, rohů, přímých kopů, dlouhých míčů a autů. Věřím ale, že jsme si s tím velice dobře poradili a naopak jsme si vypracovali velké šance. Mám pocit, že kdybychom vstřelili druhý gól, tak jsme zápas ukončili dřív. Bohužel se to nepovedlo. K Plzni máme velký respekt, bylo to těžké, ale ano, vítězství jsme si zasloužili.“

Potěšilo vás, že to bylo fotbalovější než derby?

„Bylo to dobré utkání v mnoha ohledech. Souhlasím, že byla lepší atmosféra i hra na hřišti než minulý týden (se Slavií 1:1). Zápas jsme začali celkem dobře, hráli jsme to, na co jsme zvyklí. Tohle se změnilo střídáním Chorého, nějaký čas nám pak trvalo, než jsme se přizpůsobili novému stylu hry soupeře. Ve druhé půli to bylo padesát na padesát, měli jsme dobré šance, ale nebyli jsme schopni zápas rozhodnout. Plzeň je nebezpečná, což ukázala. Ale ano, celkově to byl dobrý zápas.“

Máte za sebou utkání se Slavií i s Plzní, zřejmě největšími konkurenty v boji o titul. Jak na tom Sparta je?

„Jsme na dobrém místě, a to ne jen v tabulce, kde jsme první. Nacházíme se na správné pozici i fotbalově. Střílíme gól a daří se nám i v defenzivě. Ale naše celkové rozpoložení se hodnotí těžko, protože sezona bude ještě dlouhá a čeká nás spousta zápasů. Třeba i s Baníkem, který pozorujeme, jak se zlepšuje. Pro nás je pořád klíčové, abychom se soustředili na sebe. Chceme naše hráče posouvat pořád dopředu, tlačit na ně. Jsem rád, že jsme udělali takové výsledky, ještě když máme tak nabity kalendář. A dál se budeme soustředit jen na naši práci.“

Co říkáte na výkon Matěje Ryneše?

„Je jedním z hráčů, kteří udělali velký pokrok. Víme o jeho ofenzivních kvalitách, věděli jsme o nich už loni v létě, kdy pak odešel hostovat. Ještě nám ale u něj chyběly defenzivní schopnosti. Na to jsme nároční, především na intenzitu hry. Ale Matěj se zvedl, rozvíjí se a udělal velmi dobrý progres. Dneska předvedl velmi solidní výkon, odehrál dobrý zápas a je hezké vidět, jak se zlepšuje do defenzivy.“

V závěru zápasu svedl souboj Chorý se Sörensenem, který byl potom naštvaný. Jak byste situaci okomentoval? Připomínalo to incident z minulé sezony v zápase s Plzní…

„Neviděl jsem to, takže nevím. Nemůžu to opravdu komentovat. Po zápase navíc chci vnímat víc než jen jednu konkrétní situaci. Třeba jak stopeři zvládli zápas a jak si poradili se dvěma vysokými útočníky soupeře. Odehráli totiž velmi dobrý zápas směrem do defenzivy, ale i ofenzivy. Což bylo vidět ve druhém poločase u Filipa Panáka. Pomohl nám i gólman, který se nebál hrát pod tlakem. Laci se Sadílkem byli rozdíloví. Samozřejmě respektuju vaši otázku, ale chci se bavit spíš o jiných věcech.“

Zatrnulo vám při Kalvachově střele, kterou z branky vyhlavičkoval Martin Vítík?

„Prožíval jsem to stejně jako zbytek stadionu, který byl na naší straně. V tu chvíli jsme se trápili a bylo tam hodně standardních situací. Bojovali jsme, ale byl tam druhý balon na šestnáctku, který skončil u soupeře. Viťas ale předvedl důležitý zákrok, zachránil nám pár bodů. Chci pochválit, jak se rozhodl a jak se s tou situací popasoval. Navíc za posledních pár měsíců udělal obrovský pokrok.“