Mandous už není záskok, převyšuje Koláře. Je lepší nohama i v penaltách

Jindřich Trpišovský už přestal na tiskových konferencích čelit dotazům, jak vypadá v týmu hierarchie gólmanů. Je to už totiž jasné. Kdo začal na Slavii koukat až od sedmého kola, asi těžko věří tomu, že v bráně je hráč, který téměř rok plnil roli dvojky. Takové sebevědomí z Mandouse číší. A že se sešívaným herně a střelecky nedaří? S tím má on pramálo společného, svou práci odvádí prakticky vždy na sto procent.

Z první rány při comebacku proti Karviné inkasoval, pak už to ale byla krasojízda. Mohutný skok předvedl proti hlavičkám Papalélého a pardubického Mukwelleho. Proti Ženevě a Spartě příliš práce neměl, ale vždy byl týmu po ruce, když byla potřeba přesná rozehrávka nebo výběh na centr.

„Dobře vylézal na nepříjemné míče do kapsy mezi bránu a obránce. Ukázal velice dobrou hru nohama, trochu nám nahrazoval chybějící levou nohu u stoperů. Záměr splnil skvěle," chválil jeho přínos Trpišovský. Úhel přihrávky, kterou nabízí Mandousova levá noha, by podle něj brzy měl přidat i obounohý stoper Sheriff Sinyan.

Co se týče přihrávky, je exolomoucký gólman opravdu mistrem svého oboru. Až poté, co pod tlakem útočníka poslal v Teplicích míč do hřiště svou slabší pravačkou, zkazil svůj první pas (!) od návratu mezi tři tyče. V krátkých přihrávkách si drží stoprocentní úspěšnost, v dlouhých 88%. Pět zápasů je malý vzorek, ale na taková čísla se v evropských soutěžích nedostává ani ta největší elita. Nutno ale říct, že Ondřej Kolář v tom za ním o tolik nezaostává.

V čem má ale Mandous rozhodně navrch, je kvalita chytání a jistota při penaltách. Kolář čelil za Slavii celkem 23 pokutovým kopům a chytil jen 2. Shodou okolností byly v důležitých zápasech s Kluží a Spartou. Jeho konkurent? 7 penalt, 3 chycené. Úžasná 43% úspěšnost. „Určitě se za specialistu nepovažuji, kdybych v Teplicích skočil na druhou stranu, byl jsem vymalovaný. S kluky penalty trénujeme a snažím se zlepšovat, i když je to hlavně o štěstí,“ říká skromně Mandous.

Penalty jsou ale jen výsek toho, co rodák z Nekmíře spoluhráčům nabízí. Jak ukazují čísla, je v současnosti jinde než Kolář, který bude o svou pozici zřejmě bojovat zase až v zimní přípravě. S Mandousem v zádech je obrana Slavie jistá. Teď jenom zlepšit hru dopředu…