Tohle Slavia pod Trpišovským nezná. Jurásek chybí víc, než se čekalo

KOMENTÁŘ BARTOLOMĚJE ČERNÍKA | Kolikátý takový zápas už to byl? Slavia letos herně nepřesvědčuje a jen jednou dokázala porazit soupeře o více než dvě branky. V Teplicích ale nelze klasicky házet vinu na neproduktivní útočníky, protože pořádné šance ani neměli. Pražané mají v kádru elitních střelců hned několik, chybí ale muž s číslem 33 a kouzelnou levačkou…

Nezdá se to jako objevná myšlenka, David Jurásek byl tahoun, a když ho Slavia pouštěla na začátku léta do Benfiky, dobře věděla, o jakou zbraň přichází. Po deseti ligových zápasech se ale ukazuje, že ztráta levého beka s exkluzivním centrem bolí možná více, než se předpokládalo.

Čísla nelžou. Ze standardní situace vstřelili červenobílí v lize jen jednu branku, v prvním zápase proti Hradci. Gól hlavou dokonce nedali ani jeden, se Slováckem jsou v tomto ohledu jediným týmem v soutěži.

Pozor, to se v Trpišovského éře v úvodních deseti kolech nikdy nestalo! A i to se do statistik v konkurenci vzdušně nebezpečných týmů Sparty a Plzně samozřejmě promítá.

Standardní situace může týmu otevřít i zápas, ve kterém se dvakrát nedaří, o to se ale Pražané momentálně nemohou opřít. Zkušený slávistický kouč zmiňoval na tiskové konferenci chybějící góly hlavou od Ondřeje Lingra a Petera Olayinky, ideální adresáty v podobě Mojmíra Chytila a Mohameda Tijaniho ale přitom v týmu má. Chybí někdo, kdo by je dokázal najít.

Kvalita finálních přihrávek Davida Douděry šla nebezpečně dolů, Lukáš Provod obvykle centruje až z vápna a Michal Tomič pravidelně nehraje...

V Edenu nezbývá než doufat, že změnu přinese Andres Dumitrescu, protože „sešívaným“ v produktivitě ujíždí na špici tabulky vlak. Že by Slavia v lize za někým zaostávala ve vstřelených gólech o deset? Na to zvyklí opravdu nejsme.