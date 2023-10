Chorý a disciplinárka? Nejspíš bez trestu. Ze stejného důvodu jako loni

V lecčems je to déja vu z minulého roku. Tomáš Chorý v duelu Sparty s Plzní znovu trefil hlavu Asgera Sörensena, zase za zákrok nebyl sudími v utkání potrestán, opět Komise rozhodčích vynesla verdikt, že měl útočník Viktorie dostat červenou kartu… A případ, stejně jako loni, nejspíš nepůjde před Disciplinární komisi LFA. Hráč tedy zřejmě vyvázne bez trestu.

Jak je to možné? Ačkoliv se to mnohým může zdát nelogické, vysvětlení je nasnadě. Pokud hráč není potrestán přímo během zápasu, může se jeho případem i dodatečně disciplinárka zabývat. Musí ale být naplněna některá ze tří podmínek.

Zaprvé, že by se jednalo o administrativní pochybení rozhodčího. Tedy že by se třeba sudí Ondřej Pechanec spletl a místo Chorého potrestal některého z jeho spoluhráčů. To se nestalo.

Zadruhé, přečin by musel mít závažný následek pro Sörensena, tedy třeba zranění. Sparťanský stoper ale utkání bez větších komplikací dohrál.

Zbývá třetí možnost, a sice že by rozhodčí disciplinární přečin neviděl. Pechanec místo Chorého faulu pískl Sörensenovo držení, od situace byl relativně daleko a z jeho pozice na hřišti bylo složité rozklíčovat, co přesně se stalo.

Zdálo by se tedy, že tato podmínka by mohla být uplatněna. Jenže nikoliv, moment přezkoumával videoasistent Jan Machálek. Ten se incidentu věnoval, ale nevstoupil do něj a neviděl verdikt jako zásadní pochybení ze strany hlavního rozhodčího.

Chorý vs. Sörensen? To byla hnusárna. A proč chce Trpišovský předělat Zafeirise? Video se připravuje ...

Je tedy takřka jisté, že případ před disciplinárku nepostoupí. Pokud ano, nastavil by se poměrně složitě aplikovatelný a vymahatelný precedens. Disciplinární komise by se pak mohla zabývat veškerými případy, které Komise rozhodčích vyhodnotí jako pochybení ze strany sudích.

Komunikační rámec je dnes nastaven tak, že se KR vyjadřuje ke čtyřem případům, které jí nadnesou média. V tomto režimu by pak bylo komplikované systematicky určit, co se před disciplinárku dostane, a co ne. Jen mediálně řešené případy? Anebo veškeré chyby, které vedení sudích nekomunikuje, protože si je s arbitry řeší interně? A které chyby jsou zásadní, a které mírné?

I kvůli tomu všemu Tomáš Chorý s největší pravděpodobností opět vyvázne bez trestu.

Mimochodem stejně jako hradecký kapitán Petr Kodeš, jehož tvrdý faul na pardubického Denise Darmovzala silně zaváněl červenou kartou. Sudí Ondřej Berka však v utkání jen odpískal faul a neudělil ani žlutou kartu. VAR Jan Petřík do situace nevstoupil.