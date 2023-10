Vysoké tresty za derby „S“! Dění na tribunách? Hrůzostrašné, říká komise

Sparťanští příznivci se ve šlágru 9. ligového kola provinili především tím, že v závěru vhodili ze svého sektoru pyrotechniku mezi sedící fanoušky a také založili požár na toaletách. Slávističtí diváci mimo jiné rozvinuli choreo přes celý stadion s vulgárním nápisem na adresu soupeře a vhazovali předměty na trávník.

„Dění na tribunách v derby pražských “S„ považuje disciplinární komise za hrůzostrašné. Na základě předložených důkazů se rozhodla přistoupit k vysokým trestům, které odpovídají závažnosti chování fanoušků na obou stranách v utkání, které sledovala minimálně celá fotbalová veřejnost,“ uvedl předseda komise Richard Baček.

Sparťanští příznivci se podle komise provinili více. Letenští dostali vůbec nejvyšší pokutu pro klub, kterou disciplinárka pod vedením předsedy Bačka za výtržnosti fanoušků udělila. Dosavadním maximem bylo půl milionu pro Viktorii Plzeň z března 2019.

„Pokuta vychází z naprosto ostudného chování jejich fanoušků, které jen shodou náhod neskončilo vážným zraněním velkého množství lidí na tribunách. Vhazování dělobuchů mezi diváky nelze označit jinak než naprosto nechutný a odporný čin,“ řekl Baček.

Letenští fanoušci také poničili toalety. „Stejným způsobem lze označit i devastaci stadionu formou založení požáru uvnitř stadionu, který byl navíc cílený a který vedl k závažnému poškození zázemí pro hostující fanoušky,“ doplnil Baček.

Slávisté se v první půli provinili tím, že vytáhli přes celou tribunu choreo s nápisem „Sparta k...a je“. „Na straně Slavie komise trestala především nezvládnutí pořadatelské služby spočívající v pronesení a použití velkého množství pyrotechniky či nezabránění vhazování předmětů na hrací plochu. Dále pak použití vulgárního chorea, k němuž podle názoru komise nedošlo jen z důvodu selhání pořadatelské služby, neboť si lze jen těžko představit, že o tomto kroku fanoušků pořádající klub nemohl nevědět,“ podotkl Baček.

Zápas, který skončil 1:1, provázely velké emoce. V 88. minutě došlo k potyčce, po níž byli vyloučeni oba kapitáni. Komise už v minulém týdnu udělila slávistovi Janu Bořilovi trest na čtyři soutěžní zápasy a sparťanovi Ladislavu Krejčímu na dva. Asistent domácího trenéra Pavel Řehák měl za nedovolené vběhnutí na trávník zakázaný výkon funkce na dva duely a vedoucí hostujícího mužstva Miroslav Baranek na jedno utkání.

Řízení s Chorým nezahájeno

Za hrubé nesportovní chování v druholigovém utkání s Vlašimí udělila komise vysoký trest na 12 soutěžních duelů kroměřížskému kustodovi Ivu Světlíkovi. Ten opakovaně vulgárně urážel sudí a po vyloučení dokonce rozhodčímu vyhrožoval. Zápas skončil vítězstvím Kroměříže 2:1.

Plzeňský Tomáš Chorý v sobotním šlágru 10. ligového kola na Spartě temenem hlavy udeřil do spánku domácího Asgera Sörensena, který ho předtím fauloval. Podle komise rozhodčích měl být útočník Viktorie vyloučen. Jelikož však sudí Ondřej Pechanec Chorého nijak nepotrestal a nedošlo ke zranění, nemohla disciplinární komise podle řádů zahájit řízení.

„Disciplinární komise se svými rozhodnutími dlouhodobě snaží chránit zdraví hráčů, jak to jde a jak jí to umožňují řády. V případě zákroku Tomáše Chorého, který komise rozhodčích FAČR označila dodatečně jako červený, ovšem DK LFA jednat nemůže. Pokud by se k tomuto kroku rozhodla, porušila by pravidla disciplinárního řízení,“ uvedl Baček.

Řízení je možné zahájit pouze tehdy, pokud dojde k administrativnímu pochybení rozhodčího, sudí disciplinární přečin neviděl, nebo má zákrok závažné následky, zejména zranění. „Ani jedna z těchto podmínek v tomto případě nebyla naplněna. Disciplinární komise není oprávněna přezkoumávat či dokonce přehodnocovat rozhodnutí rozhodčích učiněná při utkání,“ řekl Baček.

„Mezi fanoušky jsme kvůli tomu zaznamenali kritiku směřují k nastavení disciplinárního řádu. Popsaný postup je ovšem plně v souladu s řády a rozhodovací praxí ve světovém fotbalu, disciplinární komisí UEFA a vyplývá i z článku 9 disciplinárního řádu UEFA,“ vysvětlil Baček.