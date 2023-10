Pravděpodobné sestavy: Slavia s Van Burenem, Kuchta se stáhne na křídlo

Pohárový týden je minulostí, teď zase pojďme na FORTUNA:LIGU! Jedenácté kolo nabízí zajímavá utkání, ani jedno z pražských „S“ nečeká jednoduchý úkol. Sparta hraje v Hradci Králové, který pod vedením Václava Kotala ještě neprohrál, Slavia jede do Liberce, kde se nikdy nevyhrává snadno. Plzeň hostí Jablonec, České Budějovice v důležitém záchranářském souboji vyzvou Karvinou. Projděte si v tradičním článku, jak by mohly vypadat sestavy všech mužstev. Pro jejich zobrazení se přihlaste, nebo zdarma registrujte na iSport.cz, získáte tím přístup do diskuzí i k výsledkům anket.