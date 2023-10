Douděra: Evropa je o fotbale. V Liberci si stoupne jedenáct frajerů do brány...

Evropský souboj se Šeriffem Tiraspol působil po slávistickém střeleckém trápení ve FORTUNA:LIZE jako balzám na duši. Červenobílí dali soupeři bez problému šest branek, gólem a asistencí k tomu přispěl i David Douděra. „Evropa se mi osobně hraje o dost lépe. Teď pojedeme do Liberce, kde se postaví jedenáct frajerů do brány,“ povzdechl si pravý krajní bek s úsměvem.

Výhra 6:0, čekali jste tak jednoznačný zápas?

„Tohle rozhodně nikdo z nás nečekal. Během přípravy na soupeře jsme viděli, že mají velkou kvalitu, tak jsme k zápasu přistoupili s respektem. Hráli jsme hodně týmově, což bylo na hřišti vidět. Úvod nám určitě pomohl, ale to i vstup do druhé půle. Můžete dostat gól na 1:3 a soupeř mentálně vyroste, ale to jsme jim nedovolili.“

Asi jste dlouho nehrál zápas, kde by vám soupeř dával tolik prostoru…

„To je ten evropský fotbal. Už jsem si zvykl, že některé týmy z jiných zemí asi nemají tolik nahuštěnou taktiku a víc chtějí hrát fotbal, nedostupují vás zákeřnostmi a tak. Evropa se mi osobně hraje mnohem lépe, je to mnohem víc o našich dovednostech.“

Jak si vážíte vašeho prvního gólu v evropských pohárech?

„Strašně moc, ale vážím si i asistence! Bylo to sice do prázdné brány, ale samozřejmě se to počítá. A samozřejmě to šlo i nedat! V hlavě jsem si říkal, ať to hlavně nepřestřelím.“ (směje se)

Co říkáte na to, jak je rozehraná skupina?

„Jsou to jen dva zápasy, ale rozjeté je to skvěle. Další zápas bude s AS Řím, to bude fotbalový svátek. Těšíme se, protože to bude zase o fotbale, rozdáme si to o první místo.“

Věříte, že Slavia protrhla střeleckou smůlu předchozích zápasů?

„Někdo tomu říká smůla, ale já nevím. My sami víme o tom, že góly střílet umíme. Teď jsme to potvrdili jak vnitřně, tak veřejnosti. Z toho pohledu to bylo trochu zadostiučinění.“

V Liberci to ale asi bude trochu jiný typ zápasu…

„No to je to, o čem mluvím…Evropa je o fotbale a pak přijedete do Liberce, kde se postaví jedenáct frajerů do branky… Moc bych to raději nerozebíral. Teď jsme si dokázali, že kombinační nácviky, které máme, jsou fantastické, ale musíme to potvrdit i v lize.“

Co jste říkal na atmosféru?

„Fantastická, to mi sedí! Musím pochválit i protilehlou tribunu, která se hodně zapojovala do fandění, a někdy jsem se přistihl, že si zpívám s nimi. Hrajeme v devět večer, další den je pracovní den a všichni přijdou a fandí, klobouk dolu před nimi.“