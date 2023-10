Nová desítka? Ne, spojka. Wallem ukázal Slavii cestu, probouzí i Zaferise

Ve Slavii se poslední dobou pěchoval ofenzivní potenciál, který se ale příliš nepromítal do výsledků. Ve čtvrtečním utkání s Šeriffem Tiraspol však stavidla povolila. Šest gólů, krásné akce a historicky nejvyšší slávistická výhra v Evropské lize. Nepřišlo to ale náhodou, Jindřich Trpišovský v sestavě trochu hýbl řadami a bylo to znát. Tou nejzásadnější změnou byl Conrad Wallem na pozici číslo deset. Norská letní posila se v Edenu zatím spíše aklimatizovala, ve čtvrtek ale už konečně fanouškům ukázala, co v ní je.

Je to univerzál, přesně jak má Trpišovský rád. Mísí v sobě techniku a zároveň velký fyzický fond. Čistě profilově byl Conrad Wallem ideální slávistickou posilou, pro fanoušky dosud ale zároveň trochu rébusem. Co jsou jeho silné stránky? Jeho nejlepší pozice? Má být členem základní sestavy? Po zápase se Šeriffem začíná být jasno.

Realizační tým nesáhl k návratu na čtyři obránce, jak se spekulovalo, ale přidal jednoho hráče do záložní řady. Respektive mezi dvojici středopolařů a dvojici útočníků – do míst, kde v posledních zápasech zívala až do očí bijící díra.

„Hledali jsme třetí článek do středu pole, věděli jsme, že tam musíme pokrýt všechny tři jejich hráče. Potřebovali jsme takového Ondru Lingra, falešného hráče, který je silný v okolí pokutového území a běžecky zdatný. Byl dobrou spojkou mezi zálohou a útokem,“ pochvaloval si Trpišovský.

Co Wallemovi nová pozice přinesla? Především volnost. Nor byl všude, pohyboval se po celé šířce hřiště, chodil si pro balony do hloubi pole, zakombinoval si snad s každým spoluhráčem. A téměř vždy, když se valilo na branku nebohého Šeriffu nebezpečí, byl u toho.

Není to typická desítka, tvůrce hry, borec, co bude posílat geniální průnikové přihrávky, to ale neznamená, že by si nemohl pozici přivlastnit. To je ta „falešnost“, o které kouč Slavie mluvil. Spojka je tedy trefné pojmenování. Přeci jen ani zmíněný Lingr nebyl playmaker s kompasem v noze, ale nepříjemný pohyblivý hráč s čichem na gólové situace.

Doteď si Wallem v červenobílém dresu vyzkoušel pozici křídelníka, krajního obránce a středního záložníka. Že mu není žádná pozice cizí, koneckonců ukázal i ve své domovině. Byla by ale škoda zrušit koncept spojky a hrát s třiadvacetiletým hráčem další škatulata. V podhrotové roli totiž probouzí i spícího Zafeirise, který po dlouhé době hrál ve čtvrtek opět s chutí.

„Nejlépe se cítím na křídle nebo jako desítka. Zvládnu zahrát i trochu hlouběji, když je personální nouze. Trenérům říkám, že nejpodobnější tomu, co jsem hrál v Norsku, je jedno z křídel,“ řekl Wallem pro slávistický magazín.

Fanoušky může také těšit fakt, že jeho výkony by měly logicky jít jen nahoru. Rodák z Tönsbergu měl hned po příchodu zdravotní problémy a následně se aklimatizoval na nové prostředí i jiný herní styl. „Byl jsem zvyklý na něco úplně jiného. V týmu Odds, kde jsem dříve působil, jsme i slabší týmy někdy nechali trochu hrát a vyčkávali. Tady chcete kontrolovat vše od první minuty,“ popisuje. Nyní si vše očividně sedá, jak na hřišti, tak mimo něj. Se spoluhráči Sheriffem Sinyanem, Mickem van Burenem a Christosem Zafeirisem si utvořil malou kolonii, chodí do kavárny, hrají karty. „Hodně jsme se sblížili,“ těší ho.

Na evropské úrovni už Wallem ukázal, že může být posilou. Větším testem ale začíná být paradoxně FORTUNA:LIGA. Tam se totiž hraje trochu jiná hra a běhavý univerzál se proti hluboko bránícím týmům zatím spíše trápil. „Evropská liga je o fotbale. Teď pojedeme do Liberce, kde se postaví jedenáct frajerů do brány,“ nebral si po čtvrteční kanonádě servítky David Douděra.

Poslat Wallema v nedělním zápase se Slovanem opět pod dva útočníky by ale pro konzistenci výkonů a hráčovo sebevědomí bylo to nejlepší, co může Trpišovský udělat. I vzhledem k tomu, že i Severočeši hrají na trojici záložníků. A kdo ví, třeba nová slávistická „spojka“ pomůže slávistům zařadit na vyšší rychlostní stupeň i v domácí soutěži.