Vrba po remíze v Ďolíčku: Zlatý bod. Plzeň byla kladivo na hlavu

Přijeli si pro bod a mají ho. Fotbalisté Zlína vezou z Ďolíčku remízu 0:0, když Bohemians prakticky nepustili do tempa. Z lavičky je dirigoval Pavel Vrba, který tentokrát neměl důvod ke grimasám zmaru, které by obletěly sociální sítě. „S mužstvy, které mají podobnou kvalitu, dokážeme uhrát body, abychom se zachránili,“ věří zkušený trenér. Ševci ale i před reprepauzou zůstávají poslední.

Budete tým za první čisté konto a venkovní bod v sezoně hodně chválit?

„Chválit… Zas neříkám, že jsme hráli nějaký bombastický fotbal se spoustou šancí. Přijeli jsme s obrovským respektem, protože Bohemka je hlavně v domácích zápasech velmi silná. Dokázala otáčet i ne úplně pozitivní výsledky. V našem stavu je bod zlatý a doufám, že na něj navážeme v dalších zápasech. Víc mě mrzí, že nevyhrajeme nějaké zápasy doma, ale bod z Bohemky je plus.“

Bodovali jste dvakrát za sebou a inkasovali jediný gól. Je to po předchozích zápasech cennější?

„Je rozdíl, když hrajete proti Spartě, Slavii nebo Plzni, nebo proti těm zbývajícím. Když dostanete brzo gól, je to strašně těžké. Kvalita těch mužstev je prostě jiná. Byla to pro nás škola a my se musíme zaměřit víc na ty soupeře, se kterými můžeme body uhrát.“

Jakou taktikou jste Bohemians eliminovali? Z tribuny se zdálo, že se příliš nehrálo.

„Nevím, jaký byl přesný časový úsek, ale všichni ví, jak Bohemka hraje. Je důrazná, někdy to bolí a je víc faulů. Ne, že by dominovala v držení míče 90:10, dostává se do vápna po centrech ze strany. My jsme chtěli hrát tak, abychom tomu zamezili a nepustili ji do tlaku.“

Do útoku jste tentokrát postavil Vukadinoviče. Nebudete se na něj zlobit za zkažený brejk dvou na jednoho?

„Chtěli jsme vepředu brejkového hráče, který dokáže situace vyřešit rychlostně i technicky, případně v soubojích jeden na jednoho. To, že neproměnil šanci… Simerský měl ještě větší. Měli jsme dvě tři situace, kdy jsme mohli dát gól. Ale když jdete do přečíslení a pokazíte ho, je to škoda. Na takovou situaci jsme čekali.“

Je to první bod z venkovního zápasu v sezoně. Cítíte z týmu jiné rozpoložení, když jedete ven?

„Spíš se podívejte, s kým jsme hráli. Když hrajete s Plzní nebo se Spartou, jsou kvalitou kádru a možnostmi jinde, než jsme my. Pro nás bylo kladivo na hlavu, když jsme prohráli doma s Plzní 1:7, to pro nás byla rána, ale jsem rád, že jsme se z ní vzpamatovali a že s mužstvy, které mají podobnou kvalitu, dokážeme uhrát body, abychom se zachránili. Realita Zlína je, že nehrajeme o poháry. Bohemka možná tu ambici má, ale pro nás je bod na Bohemce hodně důležitý.“