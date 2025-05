Schovaná zbraň v baráži. Sychra ukázal, proč se o něj zajímají větší hráči

Ukázal přesně dovednosti, pro které o něj usilují větší hráči, o tom se ví - interes je ze severu Čech i Slezska. „Ale já tohle vůbec neřeším. Jsem tady deset, dvanáct let a prostě budu makat. Až všechno zvládneme, tak se uvidí,“ (ne)pustil se Vojtěch Sychra do tématu možného přesunu z domácího prostředí.

Zase tak jednoduché to však nebylo. Trenér David Střihavka nemlžil, popsal, jak musel se svěřencem řešit šrumec, který kolem něj probíhá. Nejde přece pouze o fakt, že se zvěsti dostaly na veřejnost, hráč v jejich zajetí žije už delší dobu.

„Není asi úplně ideální, když se v den utkání objeví tyto spekulace, ale musí to jít mimo mě. Bylo to nepříjemné, viděl jsem to na samotném hráči. Je to informace, která nám nepomůže, ale musíme ji respektovat,“ popisoval někdejší útočník.

Viditelně se mu povedlo Sychru správně nastavit, jak se ukázalo po změně stran. Po šesti minutách si naběhl po pravé straně na výbornou přihrávku kreativního Filipa Šancla (měl dvě „druhé“ asistence), poslal prudký centra na zadní tyč. Ostrý možná až moc, ale gymnasta Jan Kalabiška, ten protřelý střelec, si s ním poradil.

Sychra předvedl šest minut po přestávce to, co od něj Pardubice čekají. Na hřiště přitom šel jako střídající. „Vím, že Pardubice ho chtějí v základu, já bych ho tam také rád viděl,“ usmál se Střihavka. „Nejsem uražený,“ reagoval hráč. „Všichni máme stejný plán,“ dodal způsobně.

Důvodů, proč zůstal mezi náhradníky bylo vícero. Zaprvé herní plán, zadruhé opakující se zdravotní neduhy třiadvacetiletého křídelníka. Zatřetí pak fakt, že v sezoně (přes velké předpoklady) nepodával tak výrazné výkony, jak by si jeho mateřský klub představoval. V lize se sice představil pětadvacetkrát, zapsal však pouze tři body za jednu trefu a dvě asistence. V posledních sedmi startech nepřispěl produktivitou ani jednou.

Především měl však pozměnit předpokládaný vývoj zápasu. Chrudim se zatáhla, z bloku chtěla valit v před. „Na podzim jsme hráli jinak, ale na jaře jsme s tímto stylem byli úspěšní,“ vysvětlil trenér Jindřich Tichai.

Výsledkově to ostatně platilo i v baráži, tedy v prvním poločase. Pak zasáhl Sychra, přispěl také další střídající Vojtěch Patrák.

„Rozdíl byl v šířce kádru. Bylo klíčové, že se nám povedl v zimě vhodně doplnit, na konci sezony se nám to sešlo,“ připomněl Střihavka, že se do hry vrátili zranění - kupříkladu kapitán Tomáš Solil, rozehrál se i Kalabiška. „Kdybychom šli do baráže ve starém složení, bylo by to hodně těžké,“ netajil.

„My můžeme do toho zápasu vstoupit. Neříkám, že soupeř nemá kvalitní hráče na lavici, ale je v tom možná malý rozdíl mezi první a druhou ligou,“ vykládal Střihavka.

Bylo to tak, což dokumentoval také počet střídání. Zatímco pardubický trenér využil všech pěti nabízených možností (dvakrát měnil borce už o pauze), kolega z Chrudimi sáhl do sestavy pouze dvakrát - a to v posledních dvaceti minutách.

I to může být faktor, který baráž, jež se dohrává v neděli, rozhodne.