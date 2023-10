Nebyli jsme dobře nastavení. Na reprepauzu se těším, říká Schranz

Hororový start Slavia odčinila během zbytku zápasu. Prohrávala u Nisy s domácím Libercem už 0:2, ale duel otočila, což může mít pozitivní dopad na kabinu. Snižujícím gólem zavelel už po čtvrt hodině hry Ivan Schranz. „Bylo to nesmírně důležité, že jsme snížili. V tu chvíli jsme měli v hlavě stav 0:1, což se stává, když dostanete brzký gól. Díky tomu jsme se dostali do pohody a více jsme si začali věřit,“ přibližuje otočku slovenský ofenzivní hráč.

Asi jste si hodně oddechli, že?

„Byl to těžký zápas. Po vítězné brance jsme si oddychli, protože jsou to strašně cenné tři body, což platí dvojnásob po tom průběhu.“

Čemu přičítáte ten hororový start do utkání?

„Možná jsme na to utkání nebyli úplně perfektně nastavení. Domácí na nás skvěle vlétli, získávali odražené míče, posílali k nám do vápna centry, nám to tam létalo z jedné strany na druhou. Hned z toho byly dva góly, Taková nekoncentrovanost by se dít neměla, ale jsem moc rád, že jsem to dokázali ještě překlopit na naši stranu.“

Jak důležitý byl ten váš gól, kdy jste brzy snížili na jednobrankový náskok?

„Bylo to nesmírně důležité. V tu chvíli jsme měli v hlavě stav 0:1, což se může stát, když dostanete brzký gól. Díky tomu jsme se dostali do pohody a více jsme si začali věřit.“

Hodně emocí vzbudila ta penaltová situace. Viděl jste ji?

„Abych byl upřímný, tak jsem přesně neviděl, co se tam stalo.“

Do reprezentační pauzy jdete se ztrátou dvou bodů na Spartu. Předpokládám, že to byl základní cíl.

„Pochopitelně. Věděli jsme, jak Sparta odpoledne hrála, takže jsme nutně potřebovali zvítězit. Jsou věci, které neovlivníte, tohle jsme na hřišti mohli ovlivnit a naštěstí se nám to povedlo.“

Trenér Trpišovský udělal oproti Tiraspolu jedinou změnu. Nehrál jen nemocný Dumitrescu. Pomohlo to, že jste mohli těžit z větší sehranosti?

„Asi to jistou úlohu sehrát mohlo, trenérský tým využil toho, že jsme v Evropské lize zahráli dobře. Asi proto nedošlo skoro k žádné změně. Začátek byl sice hodně špatný, ale konec dobrý, všechno dobré.“

Slavia se zase gólově rozjela. Nemrzí vás, že bude reprezentační přestávka?

„Nad tím vůbec nepřemýšlím. Ty zápasy s Tiraspolem a Libercem byly z úplně jiného těsta, hlavní jsou body, ty máme. Osobně se na tu přestávku asi těším, bude čas oddechnout si a připravit se na další pokračování ligy.“