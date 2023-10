Kondiční trenér o práci s hráči: Číslo jedna je spánek, chceme regeneraci

Trenažéry, GPS vesty, prsteny, doplňky stravy… Moderní doba nabízí řadu možností, jen je správně vybrat a skloubit. Kondiční trenér Ondřej Kraják vysvětluje, že fotbal není jen o výkonech na hřišti. Zvlášť v našlapaném programu. „Od hráčů chceme regeneraci,“ zdůraznil bývalý profesionální hráč, jenž pracuje u národního týmu hráčů do devatenácti let. Velké téma o vytíženosti hráčů čtěte ZDE>>>

Když hráči nastupují v Evropě, v lize a dostanou se do reprezentace. Jsou přetížení?

„Vždycky se na to dívám z hlediska jednotlivců, je to strašně individuální. A v tom se práce klubů za poslední roky hodně posunula. Skvěle s tím pracuje Sparta. Na ní je krásně vidět, že dřív měla osm devět zraněných, teď jich tolik není. Vždycky samozřejmě někdo vyplave, ale většinou jde o zranění, se kterými nemůžete nic dělat. Když je hráč herně vytížený, unavený, je potřeba prevence.“

Co tím přesně myslíte?

„Když za mnou přijde zraněný hráč, už se jen pídíme po tom, co se stalo. Je ale důležité se o kluky starat tak, abych problémům předešel hned na začátku. Kluby musí řešit stravu, mít k dispozici regenerační linku, připravit silové tréninky. Když tohle všechno bude mít dohromady hlavu a patu, problémům při přetížení jde předejít.“

S kvalitním zázemím to jde líp, že?

„Jasně, je to otázka financí. Dneska je ale normální, že v top klubech je patnáct lidí v realizačním týmu. Jsou v něm dva kondičáci, maséři, lékaři, mentální