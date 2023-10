Vyšťavený Masopust: Změn bylo víc. Trenéři se zeptali, tak jsem šel

Vzhledem k netradiční sestavě a složitosti zápasu, jde o nejcennější vítězství v ligové sezoně?

„Podzimní část ligy ještě pokračuje, takže uvidíme. Ale je pravdou, že utkání bylo fakt těžké, lámalo se až ke konci. Nicméně silné týmy by takové koncovky měly zvládat. Jsme rádi za vítězství.“

Složení základní jedenáctky hodně překvapilo. I vás?

„Víte co, bylo po reprezentační pauze, několik kluků mělo nějaká drobná zranění, bolístky, k tomu náročný program. Sestava se takhle vykrystalizovala. Změn bylo víc, na sehranosti to bylo znát, nebylo to od nás stoprocentní.“

A vy jste se objevil na pozici číslo šest. Ve Slavii poprvé, že?

„Ještě v poháru v Kroměříži. (usměje se) Prostě už nebylo moc kam sáhnout, do středu příliš kluků nezbývalo, tak se trenéři zeptali, jestli půjdu do toho. Tak jsem šel.“

Jak se vám uprostřed pole líbilo?

„Když jsem hrával stopera, byl jsem zvyklý, že za sebou nikoho nemám. Tady je to o dost odlišné. Jiná je orientace v prostoru, hraje se na větší vzdálenost, ale je to furt fotbal. Dobře jsem si zaběhal, pak mě braly křeče. Myslím, že dobrý. S klukama jsme si pomohli. Omlouvám se, že takhle odpovídám, ale jsem strašně unavený.“

Ještě jedna otázka, prosím. Už máte v hlavě čtvrteční zápas s AS Řím?

„Až od zítřka. Trenéři s tím dnes asi nějak kalkulovali. Některé kluky trochu šetřili, jiní zase vůbec nenastoupili. Ale i tak jsme se na Slovácko dobře připravili. Měli jsme trvalý tlak, chybu museli udělat. Míchání sestavy je náročnější v tom, že chybí automatismy. Když hrajete pravidelně, víte, kdo poběží za obranu, ten druhý zase, že mu to spadne do nohy, tak jak to má rád. Je to na delší vysvětlování. Zápas jsme ale zvládli, to je nejdůležitější.“