Kadlec: Jurečka mě stáhnul před gólem. Čtvrtá žlutá? Myslím, že je třetí

Michal Kadlec zažil velké bitvy v zahraničí i v národním týmu. Slovácko vedl tradičně i v Edenu jako kapitán ve 12. kole FORTUNA:LIGY. Dobrý týmový výkon však podle jeho slov kaboní zvláštní rozhodnutí před prvním gólem. „Chápu, že je tady domácí Slavia. VAR sudímu rozhodnutí potvrdil a my s tím nic neuděláme. Rozhodčí to má těžké, je pod tlakem,“ hlásil smířlivě bývalý reprezentační obránce po porážce 0:2.

Jak blízko, či daleko byly body?

„Zápas se mi nehodnotí jednoduše. Když si shrneme celkový průběh, tak Slavia byla lepší na míči, což jsme pochopitelně čekali, ale za tu bojovnost jsme si možná bod zasloužili. Co jsme si před zápasem řekli, to jsme plnili na jedničku. Bohužel jsme dostali gól. Ofsajd? Za mě těžko říct, pak ale faul na mě. Kdyby to bylo obráceně, tak se píská podle mě penalta, ale teď už si za to nic nekoupíme. Ten druhý gól už byl pak důsledkem toho, že jsme otevřeli hru. Mrzí mě, že jsme si nevypracovali více možností, třeba nějaký únik. O poločase jsme se bavili, že nepamatujeme, kdy naposledy jsme na Slavii hráli 0:0, ale nestačilo to.“

Cítíte tedy křivdu po tom zákroku na vaši osobu?

„Už to beru trochu s nadsázkou, ale samozřejmě to mrzí, protože některé situace se písknou, některé ne. Je to složité se k tomu nějak více vyjadřovat. Chápu, že je tady domácí Slavia. VAR sudímu rozhodnutí potvrdil a my s tím nic neuděláme. Rozhodčí to má těžké, je pod tlakem. Škoda. Kdybych měl říct čistě můj názor, tak Jurečka fauloval, stáhnul mě.“

Slavia - Slovácko: Jurečka konečně skóruje ze hry, dorazil Douděrův pokus do sítě, 2:0! Video se připravuje ...

Inkasoval jste čtvrtou žlutou kartu. Jak velkou komplikací pro vás je stopka?

„Myslím si, že je třetí. Já se na to teď ještě díval, protože mi někdo říkal totéž, co vy. Doma s Teplicemi bylo na tabuli moje jméno, že jsem dostal žlutou, ale dostal ji Valenta. Fakt mám za to, že je třetí. Dostal jsem žlutou s Bohemkou a se Zlínem a nepamatuju si, že bych dostal ještě jednu. Na Fortuna lize je čtvrtá, na Livesportu je třetí, tak uvidíme v týdnu.“ (smích)

Ten zákrok byl na půlce hřiště, byla to spíše neohrabanost nebo nešťastná shoda okolností?

„Tam bohužel Doskimu utekl balón, celkově to byla zbytečná ztráta a já jsem tam byl pak pozdě a šel jsem do toho taky asi zbytečně. Ono to podle mě nakonec vypadalo hůř, než jaké to bylo. Toho hráče jsem vůbec nechtěl trefit, lízl jsem ho kolenem, klasický koňar, kterých jsem za kariéru dostal nespočet. Určitě nejsem nějaký zákeřný hráč. Myslím si, že ten skluz Dumitreska v prvním poločase byl daleko horší, ale tak karty k fotbalu patří.“

Měli jste v hlavách tu nepříznivou sérii se Slavií na jejím hřišti?

„Ano, asi to šlo vidět. Nehrnuli jsme se do vyššího presinku. Spíš jsme čekali na půlce. Všichni víme, jak je dneska složité se dostat do obrany týmu, který poctivě a dobře brání od poloviny hřiště. To byl náš taktický záměr. Dosud jsme sem vždycky přijeli s docela agresivním napadáním, přitom oni mají v bráně Mandouse, který to umí nohama, takže v podstatě hráč navíc do rozehrávky. Málem jsme s tou větší opatrností slavili úspěch. Když tam na začátku dával hlavou Masopust do tyče, tak jsme zaspali. Být to gól, asi zápas vypadal jinak, ale přežili jsme to. Neinkasovali jsme a doufali, že Slavia znervózní, což se možná stalo, ale to nedokážu říct. Trpké je, že jsme v závěru dostali dva góly. Když se někdo podívá jen na výsledek, tak řekne, že to bylo jasné, ale tak jisté to Slavia neměla.“

Jak do pohody obrany zasáhlo střídání Milana Heči?

„Je to vždycky nepříjemné, ale Fryšták byl v týdnu výborný na tréninku, takže vím, že byl nachystaný naprosto v pohodě, navíc je to zkušený gólman. Nevím, co se Milanovi stalo, ale věděl jsem, že když se skácel na zem už u toho prvního odkopu, že to asi nebude dobré. Nakonec to utkání zvládl dobře. Za góly, co dostal, tak nemohl.“