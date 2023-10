Tak bláznivé... Kulič po bouřce ztratil hlas: Šťastní, ale musíme se probrat

Co na to říkáte?

„Bylo to tak bláznivé…To se stane jednou za sto let. Vstup do zápasu byla taková holomajzna. Pak jsme dali první gól a začalo to. Zlín otočil do dvou minut na 2:1. V poločase jsme tam dali Máru Matějovského, aby to zklidnil a dal hře myšlenku. V kabině byla bouřka. Poprvé jsem brutálně řval, až mi z toho vypadly hlasivky. Vstoupíme do druhého poločasu a hned inkasujeme. Nic příjemného. Ale sami jste viděli, co se pak stalo.“

Padalo vám tam úplně všechno.

„Ani nevím, kdo dával góly, jak. Vím, že byly po dvou. Prostě bláznivý večer. Ale jsme strašně šťastní, že s vítězným koncem pro nás. Když se podíváme po celé Evropě a po světě, nic takového se v prvoligové soutěži snad ani nemohlo stát. Možná se mýlím.“

Máte větší radost ze vstřelených gólů anebo vás štvou ty inkasované?

„V Olomouci jsme dostali čtyři góly, teď pět. To je katastrofa! Musíme se urychleně probrat. Kdo přišel na stadion, musel se bavit. Kdyby byl výsledek obráceně, je zlínský fanoušek šťastný. Takhle jsme šťastní my, ale moc jsem se nebavil. Byly to emoční skoky, houpačka. Když jsme vedli třeba o tři góly, pořád jsem se bál, že to může skončit opačně. Dneska se mohlo stát cokoliv. Ale už se k tomu zápasu nechci vracet. Bylo to nepochopitelné.“

Co byste řekl k brankářům Mateji Rakovanovi a Matouši Trmalovi, kteří skoro nic nechytli?

„Našemu gólmanovi bych možná vyčetl poslední gól, kdy mu to propadlo. Za ostatní nemohl. Dvě rány pod klacek, penalta, Fantiš ho u prvního lobnul. Myslím, že pan Vrba bude spíš něco vyčítat jejich gólmanovi, který udělal hrubky.“

Pochválíte útočníka Lamina Jawa, který dal svému bývalému klubu dva krásné góly?

„Měl parádní přípravu, velmi dobrý rozjezd. Pak trošku stagnoval, měl zdravotní problémy. Vrátil se k tomu, co ho zdobí. Těžká práce, začal makat. Trošku jsem přemýšlel o tom, že přišel ze Zlína, i proto jsme ho postavili. Splatil důvěru dvěma góly a hrál velmi dobře.“

S chutí hrál i Vasil Kušej, jemuž nedávno krachl přestup do nizozemského Utrechtu. Už je zpátky ve formě?

„Ještě to není stoprocentní. Ale když dáte jako útočný hráč dva góly, k tomu asistence, může vám to jenom pomoct. Trefil se i Solo (Solomon John). Maká, pracuje, jen se nemohl pořád trefit. I jemu ten gól pomůže. Samozřejmě je hloupost, že pak sundal dres.“