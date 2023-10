Hapal kontroverze neviděl, mrzel ho terén: Dopředu máme na výběr

Hodně těžký výjezd má se svým týmem Pavel Hapal, v Teplicích se ale Baníku povedlo to, co nezvládla Plzeň, Sparta ani Slavie – zvítězit. Kouč hostů odmítl komentovat rozhodnutí některá sudích, protože je dostatečně neviděl, naopak zkritizoval stav trávníku na Stínadlech. Co ho ale po prodloužení nyní sedmizápasové šňůry neporazitelnosti potěšilo? „Klademe střídajícím hráčům na srdce, aby nám pomohli. Lacovi to zvedne sebevědomí,“ řekl o střelci vítězné branky Almásim.

Jak vítězný zápas hodnotíte?

„S výsledkem jsem spokojený, ale s určitými herními pasážemi spokojený nejsem. Nutno říci, že nám to hodně ztěžoval terén, který nebyl optimální. Budeme kritizovaní, když si budeme na něco stěžovat, takže o terénu moc mluvit nechci, ale trochu znehodnotil hru. Pár šancí jsme měli už před vyloučením, mohli jsme jít do vedení dříve, ale jinak jich bylo poskromnu. Závěr utkání jsme trnuli, aby Teplice při své hře vabank nevyrovnaly. Letáček nás opět neskutečným zákrokem podržel. Bereme vítězství s pokorou, Teplice tu obraly Plzeň, Spartu i Slavii.“

Červená karta vám možná spíše uškodila, šancí bylo v první půli více, víte proč?

„Mám k tomu vysvětlení - Teplice po červené kartě hrály z hodně hustého bloku a z naší strany tam bylo hodně nepřesností a špatných přihrávek. Teplice jsou navíc kvalitním bráněním známé.“

Co říkáte na samotné vyloučení?

„Nechci se k tomu moc vyjadřovat, protože jsem to ještě neviděl. Kdo ví, jestli Tanko ještě míč mohl dostihnout, co jsem slyšel hráč ho při skluzu nějak kopl. Ani odvolanou penaltu jsem neviděl, byla to hektika. Hráči gestikulovali, že byla ruka u těla, tak podle pravidel asi byla zrušena. Ale jak říkám, neviděl jsem ani záběr, až se na to kouknu, zkuste mi zavolat.“ (usmívá se)

Jak vás těší, že utkání ovlivňují střídající hráči?

„Bereme celý kádr jako jednoho hráče. Klademe hráčům na srdce, aby nám při nástupu do utkání pomohli. Někdy je to shoda náhod, ale třeba dnes to Lacovi (Almásimu) přeji, je to střelec a moc prostoru teď nedostával. Zvedne mu to sebevědomí. Mít dopředu na výběr, je strašně důležité. Máme ještě Jirku Klímu, ale rozhodli jsme se pro Laca. Máme s Tankem a Kubalou čtyřku útočníků, na některé utkání můžeme vsadit na výšku, někdy na pohyb. Momentálně jich ale teď hrajeme víc s těmi rychlostními.“