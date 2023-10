Vršovické derby: Sheriff na scéně a jaloví klokani. Solidní kulisa i sudí

Vršovické derby v Ďolíčku v posledních letech jednoznačně ovládali fotbalisté Slavie. Nejinak tomu bylo i poslední říjnovou neděli. Zápas přinesl kromě tří sešívaných bodů (2:0) také dobrou diváckou kulisu a na prvoligovou scénu se (snad) klube další talentovaný muž s píšťalkou. Jindřich Trpišovský zároveň možná našel své talismany na hrot útoku. Když totiž pospolu od začátku nastoupí Mojmír Chytil a Muhamed Tijani, opětovně to znamenalo návrat Slavie do čela tabulky.

Jindřich Trpišovský zvolil do Ďolíčku naprosto odlišné duo od šlágru na Stadio Olimpico, kam poslal náběhového Micka van Burena s Ivanem Schranzem. Nyní vsadil na dvojici „basketbalistů“ Mojmír Chytil-Mumamed Tijani, kteří společně měří tři metry osmdesát. K této variantě se obrátil poprvé od zápasu s Baníkem, a ačkoliv herně není nijak pohledná na oko, zafungovala. „Mojma je takový hybrid, zády k bráně hokejista, čelem k bráně fotbalista. Souboje hodně bolí jeho i protihráče,“ vysvětloval platnost střelce druhého gólu Trpišovský. Aby Slavia ale mohla sázet na dvě věže častěji, musí především Tijani zlepšit svou mezihru a napojení na spoluhráče. Tato varianta rozhodně může být účinná, ale při její realizaci se někdy zdá, že Slavia ve fotbalovosti udělala krok pár let zpět.

To je sice hezké, ale Trpišovského slova v nedělním večeru neplatila a pozitiva na hře Bohemians směrem dopředu by se skutečně hledala tentokrát velmi složitě, takže si zmíněná fotbalovost asi vzala dovolenou.

Zmar a nuda. Klokani nepředvedli proti Slavii prakticky nic. Za zmínku stojí snad jediná jedovka Adama Jánoše zpoza vápna ke konci první půle, jinak šeď. Když už se Bohemians herně nedaří, vždycky v minulosti zápasy s nimi soupeře bolely. Jenže ani únosná míra agresivity na hřišti jako by nebyla. „On bolel hned ten první zákrok v zápase na Lukáše Provoda, ale jinak si myslím, že Bohemka má nejfotbalovější mužstvo za hodně dlouhou dobu. Všichni jsou to kvalitní hráči a klobouk dolů, jak se ten klub posunul,“ chválil soupeře trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Načekali se na něj opravdu dlouho, ale realizační tým Slavie může po zranění konečně pomalu zapracovávat Sheriffa Sinynana do hry. Po debutu za béčko si gambijský stoper odkroutil první minuty i v Ďolíčku, pro některé ale na nezvyklém postu. Střed zálohy je ale pozice, kde Sinyan strávil většinu své kariéry a hlouběji ho trenéři v norském Molde přesunuli až ve čtyřiadvaceti. V nejedné situaci ukázal velký přehled, který může být předzvěstí velkých věcí. Ne nadarmo o něj Slavia usilovala hned ve třech přestupových obdobích. Počítá s ním ale především na post levého stopera, kde může uplatnit svou obounohost. „Řekl bych, že zdravý nastoupil asi po dvou letech. Myslím si, že pokud mu zdraví vydrží, takhle komplexní a kvalitní hráč tady dlouho nebyl,“ prohlásil Trpišovský. Stihne letní posila do konce podzimu základní sestavu?

Solidní výkon mladého rozhodčího

Že by další talentovaný sudí na obzoru? Karel Rouček dostal za úkol jako svůj šestý prvoligový duel odřídit duel mezi Bohemians a Slavií. Malé pražské derby, to mohla být předzvěst divokého zápasu. Jenže nic takového Rouček nepřipustil. Od začátku měl utkání pevně v rukou a nepískal úzkoprse, díky čemuž měl zápas spád. Kdekomu by tak hráči začali skákat po hlavě, ale on vše kočíroval. „Musím ho pochválit. Kdyby se takhle pískalo v každém zápase, tak by to bylo fajn. Měl volnější metr, což pomohlo fotbalu. Našemu Köstlovi tam asi odpustil žlutou, ale totéž jednou udělal na druhé straně, takže rovina. Líbilo se mi, že si uměl u hráčů sjednat respekt,“ chválil Roučka kouč Bohemians Jaroslav Veselý.