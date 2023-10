Csaplár: Slavia? Má větší potenciál než Sparta, ale škodí si. Panák byl na louce

Byl to Csaplár, kdo v květnu v pořadu serveru iSport.cz vzbudil rozruch následujícím výrokem o sparťanském kádru: „Půlka kluků tam nemá co dělat.“ Po letních změnách v letenském hráčském portfoliu prozrazuje, zda je nadále tak striktní, nebo svůj pohled přece jen trochu změnil. V každém případě podle něho sparťanům ani upgrade výkonů nestačil na to, aby slávisty herně dohnali, nebo dokonce předehnali. A to i navzdory namáhavému a často kostrbatému způsobu, jakým tým z Edenu vítězí – zpravidla odlišným od povedeného představení v posledním ligovém zápase na Bohemians.

Na druhé straně Csaplár detailně rozebírá, co Slavii brzdí. „Svého potenciálu ještě nedosahuje, v řadě věcí si škodí sama,“ je přesvědčen a vyjmenovává hlavní důvody, včetně chování její lavičky. „Je to křupanství a buranství. Myslí si, že tím hráčům pomáhají, ale oni jim škodí. Jsou to vlastní góly, které si dávají,“ tvrdí rezolutně a vysvětluje proč. Z jednotlivých hráčů pražských klubů se bývalý kouč Liberce, Slavie, Příbrami či Zlína věnuje chválenému sparťanskému stoperovi Filipu Panákovi, jenž ovšem zažil v Mladé Boleslavi totální blackout, a má pro něho osobní vzkaz. Dojde ovšem třeba i na Baník a nikoli Csaplárovu past, ale pyramidu. I když tak úplně Csaplárova není...

LIGOVÝ INSIDER s Josefem Csaplárem