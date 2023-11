Liga očima fanoušků: rána pěstí na solar, Slavia na houpačce a jiný Panák

Video se připravuje ... Nabitá Liga očima fanoušků. Kdy jindy než po 13. kole FORTUNA:LIGY, v němž padly hned čtyři z pěti týmů, jejichž příznivce oslovujeme. Sparťané při prohře v Mladé Boleslavi nepoznávali Filipa Panáka, jemuž se duel nevydařil. Plzeň si vylámala zuby na Karviné, Baník zase na Jablonci. Na Bohemce cítí, že proti velkým klubům nemají co nabídnout. Lépe je aspoň na Slavii, po výhře se vrátila do čela ligy, ale... Vydařený víkend přeci jen kalí výjezd do Říma. Jak fanouškovsky, tak výkonem týmu. Přečtěte si tradiční sloupky příznivců vybraných českých klubů.

SPARTA PRAHA Vyhrát na držení míče je málo Po minulém ligovém kole a našem jasném vítězství jsem napsal, že těžší soupeři nás teprve čekají a že to bude jiné kafe. Netušil jsem, že až tak hořké. V poháru jsme sice také byli aktivnější, zejména v první polovině, ale poté se nám soupeř vyrovnal, a dokonce mohl vyhrát. V Mladé Boleslavi to bylo ještě horší. Nevím, jestli to bylo způsobeno změnami v sestavě, únavou ze čtvrtečního utkání, viz prohra Plzně, nebo selháním tradičních opor. Na posledním místě uvedené je správné. Panáka, který roste pro národní tým, jsem nepoznával. Jako by to byl někdo jiný! Jeho taktické chyby, doplněné o ještě horší výkon Gomeze, staví celou obranu do špatného světla. Přece i laik, což je můj případ, musí vědět, že na rychlého Kušeje je třeba postavit stejně rychlého hráče. Jinak výborný Sörensen jím určitě není. Ani brzké střídání v našem týmu změnu ve druhém poločase nepřineslo. Pro mě osobně jsou velkým zklamáním výkony Sejka, a to i v reprezentační jednadvacítce. Teď dvakrát Bohemians, rovná se postup a tři body? Miloš Kolář. 72 let, fotbalový důchodce SESTŘIH: Mladá Boleslav - Sparta 3:1. První porážku mistra v sezoně řídili Kušej a Júsuf

SLAVIA PRAHA Výkony jsou jako na houpačce Výjezd do Říma pořádně zhořkl především fanouškům, ani fotbalisté ale nemohli cestovat zpět do Prahy spokojení. Měl to být zápas, ve kterém není moc co ztratit. Ba naopak, hráči se mohli ukázat na mezinárodní scéně proti kvalitnímu soupeři. Než se ale rozkoukali, bylo po utkání. Nechci tu vyčítat individuální technické chyby, daleko víc mě mrzí přístup k zápasu, především malá odvaha. I když se nabízelo hrát rychle dopředu, sešívaní často akce brzdili a nechávali soupeře zformovat se. Jako by snad bylo snazší dát gól z postupného útoku než z brejku. Příští týden chci v odvetě vidět daleko víc. V lize se Slavii na rozdíl od některých jiných týmů naštěstí vyhnula kocovina. V Ďolíčku předvedla po delší době kvalitní výkon ve venkovním zápase, utkání dostala brzy pod kontrolu a až na krátkou sérii šancí Bohemians v prvním poločase nedovolili domácím ani pomýšlet na zisk bodů. Průběžné první místo v tabulce potěší, je potřeba jej ale v neděli potvrdit v Edenu výhrou nad Plzní. Ondřej Kreml. 40 let, vědecký pracovník Slavia má větší potenciál než Sparta, ale škodí si, říká Csaplár. Panák byl na louce

VIKTORIA PLZEŇ Musí to jít i bez marodů Tak ve slavné Popeleční lize je vše zalité sluncem. Bodové i finanční konto bobtnají, tři výhry ve skupině nám dávají velikou naději pro pokračování na jaře. Ale zápas v Chorvatsku nijak hezký nebyl, naopak – byl přímo ošklivý. Oba týmy asi hrály to, na co v současné době mají, nebo nevím. Mně se ten zápas nelíbil, ale historie se neptá a národní koeficient taky roste. Víme, že Rafiu Durosinmi nám prostě bude chybět, je to vidět. V neděli klasická liga. Minulý týden jsme dostali facku – a teď rovnou ránu pěstí na solar. Snaha se nám upřít nedá, jenže jsme umřeli na neproměňování šancí. Takový zápas se taky někdy přihodí. V neděli jedeme do chrámu hnusu a drahoty. Pokud tam uspějeme, bude vše předchozí zapomenuto. A když se to nepovede? Pak asi bude jasné, že patříme do průměru ligy. Přeju oběma našim marodům brzké uzdravení, zbytek kádru je dost silný na to, aby si s tím vším poradil. A náš mlaďounký Baier ať se dál otlouká, bude se mu to hodit. Mimochodem, že si slávisti stěžovali na chování Italů? Nemohlo mě to překvapit, já tam tohle zažil třikrát. Čest královně Viktorce. Zvykejme si, dobře už bylo... Kovi. 55 let, podnikatel SESTŘIH: Plzeň - Karviná 0:1. Šokující ztráta. Outsiderovi vystřelil výhru Čavoš

BOHEMIANS PRAHA 1905 Proti špičce nemáme co nabídnout Nedělní vršovické derby bylo plné očekávání. Hosté z Edenu nepůsobili venku zrovna přesvědčivým dojmem, a tak se nabízelo protrhnout dlouhou a nepříjemnou sérii ve vzájemných zápasech. Jak už to tak bývá, realita byla úplně jinde. Slavia předvedla před parádní kulisou dominantní výkon, zelenobílé v podstatě k ničemu nepustila a bohužel po zásluze odvezla všechny body. Je to smutná realita, ale Bohemka prakticky nemá v soubojích se špičkou co nabídnout. Kvalitní poctivá defenziva a spoléhání na standardku či brejk je nejspíš jediná cesta při kvalitativním rozdílu, jenže dost často je to zkrátka málo. Obzvlášť, když si favorit pomůže něčím neočekávaným, v tomto případě exkluzivní Tomičovou dělovkou. Není třeba truchlit, pro Bohemku jsou klíčové zápasy s jinými celky, ty musí zvládat, a to hlavně doma. Před tím si hráči střihnou ve čtyřech dnech dvojzápas se Spartou. Není to asi los podle představ, vlastně taková malá zimní příprava, týden běháš bez balonu, ale třeba to alespoň jednou vyjde. Klokani bojují! Vít Lukeš. 31 let, živnostník SESTŘIH: Bohemians - Slavia 0:2. Sešívaní jsou po vršovickém derby v čele, zářil Zafeiris