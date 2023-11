Birmančevič: dvojitá zbraň. Zvládá hru na obou křídlech. Které mu sedí víc?

Ve středu Sparta ubojovala postup v poháru, do čtvrtfinále se prodrala přes ultrasložitý zápas na Bohemians. Ač prohrávala, nakonec brala vítězství - a to i přesto, že v základní sestavě naskočilo devět borců, které většinou toto privilegium míjí.

Platilo to i v případě obou křídel. Hroťáka Victora Olatunjiho doplnil na levé straně Václav Sejk (osobně se dozajista lépe cítí spíše na pozici číslo 9), napravo pak naskočil šikula Michal Ševčík, jenž si výraznější roli buduje velmi pozvolna.

Nakonec to byla dobrá volba, Sejk i Ševčík po změně stran skórovali, poznali, že nejsou odstrčení, zvedli si sebedůvěru, získali čas na hřišti.

„Trénujeme na pozicích, na kterých jsme nastoupili. Často i v tom složení proti sestavě, která hrává pravidelněji,“ vysvětloval Ševčík, proč nešlo o fatální problém.

V sobotu se ale dozajista bude kouč Brian Priske spoléhat na jiná křídla, zřejmě na Adama Karabce, především pak na Veljka Birmančeviče. Pětadvacetiletý Srb se po letním příchodu z Francie rozjíždí, například v minulém pohárovém zápase s Rangers byl jednoznačně nejlepším sparťanem na trávníku.

„Byl to dobrej kup,“ usmál se bývalý trenér a expert deníku Sport Stanislav Levý. „Začátek měl horší, to je pravda, ale hráči, kteří přicházejí do naší ligy, potřebují čas na adaptaci. Poslední dobou prokazuje své individuální schopnosti, umí jít do kombinace, zakončení, vyhovuje si s Honzou Kuchtou,“ popsal.

Zásadní Birmančevičovou schopností je však adaptace. Úplně klidně zvládne obě křídla. V momentě, kdy je k dispozici Lukáš Haraslín (ten se už po svalovém zranění objevil v tomto týdnu na tréninku), naskakuje vpravo. Při Slovákově absenci v posledních duelech bere levou stranu - pro něj přirozenější.

„Myslím, že může bezpochyby hrát na obou pozicích. Na tom nezáleží. Hrál vpravo, když jsme byli bez Haraslína, používali jsme ho vlevo,“ potvrdil Priske. „Možná je tam platnější, protože si dokáže vytvořit šance a vystřelit pravou nohou, centrovat, asistovat. Pravděpodobně se tam cítí komfortněji, ale určitě hraje dobře i vpravo,“ uznal.

Proti Rangers čí například ve druhém poločase domácího střetu s FC Kodaň v kvalifikaci Ligy mistrů, tedy v momentech, kdy byl nalevo, opravdu ukazoval, že mu tento prostor sedí. Je to pochopitelné, hra takzvaně přes nohu je trendy. Jako pravák si míč před obráncem zasekne, posune si ho do středu a může pálit. Například o víkendu, při prohře v Mladé Boleslavi, předvedl tuto akci dvakrát: Přestože pokaždé bránu těsně minul, jednalo se prakticky nejnebezpečnější sparťanské možnosti.

„Jeho přizpůsobivost je výhoda. Napravo jde do centru, nalevo dovnitř a do zakončení. Pro Priskeho je fajn, že hráč může zastávat víc ofenzivních pozic,“ přitakal Levý.

Proti Bohemians by se Spartě jeho příspěvek a rozšíření bilance tří gólů plus stejného počtu asistencí hodil. Po minulé prohře v Boleslavi ztratili Letenští vedoucí příčku v tabulce, přeskočila je Slavia.