Sparta vs. Bohemians: návrat, diskuze o penaltě i nejistota kolem Krejčího

Video se připravuje ... Bohemians se nedali, zlomila je až penalta, již trenér Jaroslav Veselý označil jako soft. Střet Sparty s vršovickým sokem (2:0) předcházel cestě Letenských k dalšímu duelu v základní skupině Evropské ligy s Rangers. Kdo bude v Glasgow k dispozici ze zraněných? Jaké to je hrát dvakrát v týdnu se stejným protivníkem? A co trápí Bohemku?

Byla to soft penalta? V 68. minutě Veljko Birmančevič rozsekl duel z penaltového puntíku. Sudí Marek Radina rozhodl o pokutovém kopu po vražení hostujícího Matěje Hybše do zad útočníka Jana Kuchty. Rozhodně šlo o zbytečný zákrok, hloupost od zkušeného obránce. Vršovičtí se však čílili, nebrali zákrok jako faul. „Co mám říct? Kuchťák mě přesvědčuje, že to byla penalta. Tak tady pískejme tyhle soft penalty, když ji tentokrát rozhodčí odpískal. Ale přejdu k našim hráčům, měli jsme míč na noze, Matěj ho mohl odkopnout, tím pádem by se ta situace nestala. Tam bych to hledal, to můžeme ovlivnit. Jestli mi tady někdo pískne penaltu, ovlivnit neumím,“ povídal na tiskové konferenci trenér Jaroslav Veselý. Sparťanský kouč Brian Priske měl - logicky - jiný názor: „V opakovaných záběrech jsem to ještě neviděl. Na první pohled to vypadalo jako vražení do Kuchty a jasná penalta.“ Sparta - Bohemians: Hybš strčil zezadu do Kuchty, penalta pro domácí! Video se připravuje ...

Dvojitý střet Ve středu poprvé, v sobotu podruhé. Nejprve v poháru, poté v lize. Soupeři se potkali dvakrát v bleskovém tempu, pokaždé uspěla Sparta. „Každý má svůj příběh., byly tam odlišné sestavy. Myslím, že jsme měli blíž k vítězství ve středu, kdy jsme prohráli v technických dovednostech, inkasovali jsme po dlouhých autech. No, dneska jsme vlastně také prohráli po standardní situaci, po penaltě. Škoda, bylo to utkání, v kterém jsme mohli bodovat, měli jsme to rozehrané,“ litoval trenér Bohemians Veselý. „Byl to pro nás těžký zápas se silným soupeřem. Proti Bohemians to není nikdy snadné. Za první poločas si zaslouží kredit, udělali nám to těžší. Pak jsme udělali drobné změny a podařilo se nám to. Ukázali jsme kvalitu a byli jsme lepším týmem, reagoval sparťan Priske. Sparta - Bohemians: Birmančevič poslal Reichla na druhou stranu a proměnil penaltu! 1:0 Video se připravuje ...

Zraněná Sparta Marodka se uvolnila, opustil ji silný kus. Lukáš Haraslín byl mimo skoro měsíc. Sparta se ale dočkala. Slovenský reprezentant zapsal po svalovém zranění proti Bohemians přes deset minut. Kopal rohy, vždy se snažil ohrozit branku. Byla na něm vidět chuť a Letná ho ocenila pokřikem i potleskem. Není se čemu divit, návrat přišel v ideální chvíli. Priske s ním může počítat i ve čtvrtek proti Rangers. „Obě odpovědi jsou snadné. Jsem šťastný, že je zpět, a bude k dispozici,“ zmínil dánský kouč. U otázky na Ladislava Krejčího však mluvil obšírněji. Rozhodně nejasněji. „Chybí nám stejně jako všichni hráči, kteří jsou kdy zranění a nejsou k dispozici. To je zároveň teď i Matěj Ryneš. Všichni víme o kvalitách Ládi, ale to je prostě život, jde dál. Stejně tak i ten fotbalový.“ Priske měl proti Bohemians k dispozici i navrátilce Angela Preciada nebo Martina Vitíka. Sparťané slaví výhru nad Bohemians a zvou fanoušky na duel s Baníkem • Foto Pavel Mazáč / Sport

Hit s Rangers Od druhého poločasu v domácím zápase s Rangers jsou v útlumu. Po bezbrankové remíze přišel náraz s Mladou Boleslaví (1:3), a i když se Letenští vrátili s Bohemians na vítěznou vlnu, výhrady ke hře se najdou. „Ale není to trend,“ upozornil Priske. To se teprve ukáže. Sparta má před sebou čtvrteční hit s Rangers. Když ho nezvládnou, postup do jarní části Evropské ligy se výrazně vzdálí. Dánský kouč zápas v Glasgow odmítl nazvat duelem podzimu. Ale důležitost si uvědomuje. Týmu po výhře nad Bohemians (2:0) naplánoval dva dny volna. „Hrajeme hodně zápasů, máme hodně tréninků. Potřebujeme nabrat novou energii,“ vysvětlil. Pomůže to? SESTŘIH: Sparta - Bohemians 2:0. Vysvobození po penaltě na Kuchtu Video se připravuje ...