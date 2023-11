Plzeň přišla o Vydru! Mimo do konce podzimu, zahnala se černá diagnóza

Krásně vymyslel vítězný gól pro Erika Jirku. Jenže nedělní šlágr Plzně na Slavii (2:1) opouštěl předčasně. Matěj Vydra (31) si v Edenu poranil koleno. V západočeském klubu s napětím čekali na finální verdikt. Pondělní detailní vyšetření odhalila podle informací iSport.cz zranění, které si vyžádá klid zhruba na 5-6 týdnů, tedy do konce podzimu. Důležitý je pro útočníka fakt, že na operovaném koleni vydržely vazy, což mohl být fatální úraz s nejistým návratem na hřiště.

Matěj Vydra naskočil v Edenu na poslední půlhodinu. Okamžitě chytil tempo zápasu a byl nebezpečný. Po jeho přesném pasu za obranu utekl Erik Jirka a rozhodl o senzačních plzeňských bodech.

Zápas ale nedohrál. V 87. minutě se rozbíhal směrem k bráně Slavie, dělal si prostor pro únik do finální třetiny hřiště. V plné rychlosti do něj nešetrně vjel domácí stoper Tomáš Vlček, za faul dostal žlutou kartu. Tvrdý náraz nevydrželo útočníkovo koleno. Zápas místo Vydry dohrával Jan Sýkora.

Slavia - Plzeň: Vlček dojel Vydru, ten si pochroumal koleno Video se připravuje ...

Pro útočníka s reprezentační minulostí s více jak 100 starty v Premier League skončilo utkání smutně. Zatímco jeho parťáci se radovali z výhry v Edenu po více jak devíti letech, on se chystal na vyšetření do nemocnice. „Trneme, jak to s ním dopadne,“ přiznal plzeňský kouč Miroslav Koubek.

Vydru čekala v pondělí magnetická rezonance a další vyšetření, která specifikovala hráčovo poranění. Dobrou zprávou je, že podle informací Sportu náraz vydržely operované kolenní vazy, kvůli kterým stál útočník téměř rok před zimním transferem do Plzně. Koleno ale i tak dostalo pořádnou „ťafku“. Délka absence se odhaduje na 5-6 týdnů, což znamená, že Vydra na podzim dohrál.

Plzni schází už druhý důležitý hráč do ofenzivy. Operaci kolene za sebou má Rafiu Durosinmi, u něj se pauza odhaduje až na devět měsíců. Vydra by mohl být zpátky na startu zimní přípravy. Viktorii v kádru zbývají dva klasičtí útočníci – Tomáš Chorý a Jan Kliment.