Ewerton, Buchta, gól! Jak křídla Baníku nahrazují Tankův výpadek

Buchta, Ndefe, Buchta, Kubala, Buchta – gól! Vítězná trefa Baníku v malém slezské derby padla po jedné z nejhezčích akcí dosavadního průběhu FORTUNA:LIGY.

To byl ťukes, panečku! „Krásná kombinace,“ usmíval se střelec.

Když Buchta o šest minut později přidal pojistku, jak jinak než šajtlí, byl dokonán favoritův obrat ve skóre. Heroický, jak by řekl klasik.

Kromě odchovance nese podpis Brazilce Ewertona, který za 13 kol skóroval pětkrát. Pro porovnání: stejnou porci nasbíral jeho předchůdce Srdjan Plavšič za 24 zápasů.

„Škoda, protože do té doby se Mosesovi dařilo Ewertona eliminovat,“ posteskl si kouč Karviné Juraj Jarábek. „Napadalo jim to tam. Holt kvalita,“ uznal i obránce Jaroslav Svozil.

Ewerton přitom do vyrovnání působil opravdu zabrždeně. Ostrava si sice vytvářela šance, ale levé straně se nedařilo. Dopředu ani dozadu.

Mnohem aktivnější byl vpravo Buchta s Giglim Ndefem, Filip Kubala, Abdullahi Tanko či Tomáš Rigo. A taky konstruktivní stoper David Lischka.

Jenže resumé je takové, že vypůjčený slávista končil duel s bilancí 1+1. Těžko mu můžete vyčítat nepovedené akce z první půle, když derby pomohl rozhodnout.

Ewerton je šestým nejproduktivnějším borcem soutěže, druhým nejpilnějším driblérem. Ceněná je na něm především ta vlastnost, že když při neuspokojivém skóre mají ostatní hlavy dole, on se nebojí vzít na sebe zodpovědnost. S jeho sebevědomím pak roste i psychika ostatních – to mají s Plavšičem podobné.

Buchta toho byl důkazem, jeho výkon s přibývajícími minutami rostl. Některé situace pak proti odevzdanému MFK působily chvílemi až exhibičně.

„Pro mou sebedůvěru je to moc důležité. Navíc jsem dal poprvé v lize dva góly v jednom zápase, takže z toho mám velkou radost,“ slavil.

Taky je to u Buchty samozřejmě o tom, že dostává prostor. To v minulé sezoně kvůli Srbovi a Caduovi moc neplatilo. Vyprávět by mohl i Petr Jaroň, který se nyní restartuje v Prostějově.

Třetí gólová šajtle v ročníku a celkově čtvrtá trefa znamená, že si technický sympaťák znovu vylepšil už tak zajímavá čísla. 101 startů, 18 gólů, 11 asistencí. Ale hlavně: boduje každých 168 minut, to znamená co druhý duel. Ewerton zapisuje branku (21) či přihrávku (10) průměrně každých 197 minut.

A to berme v potaz fakt, že Buchta není klasickým krajním záložníkem, spíš podhrotem. Volnou desítkou, dřív i útočníkem. Falešnou devítkou. Sám několikrát v minulosti prohlásil, že mu lajna nevadí, ale že se uprostřed cítí nejlíp. Však mu taky v mládeži přezdívali Thomas Müller.

Web iSport.cz se chtěl Hapala na přínos křídel zeptat na tiskovce, ale trenér odmítl redaktorovi odpovědět, protože ho minulý týden v publicistickém komentáři s názvem Jediná taktika je Ewerton naštvaly dva názory. Podle něj lživé. Že bek Patrick Kpozo hraje úsporně a že kouč tým nezlepšuje, neposouvá. „Už vám na vaše otázky odpovídat nebudu, protože si stejně píšete, co chcete,“ uvedl.

Slezany čeká ve zbytku podzimu Sparta, Slovácko, Plzeň, Hradec Králové a Slavia.

NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ BANÍKOVCI

1. Ewerton 5+2

2. Abdullahi Tanko 5+1

3. David Buchta 4+2