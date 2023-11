Kováč: Nejdeme si před bránu rozbít „drňu“. Daněk se měl víc hýbat

Jak hodnotíte zápas?

„První poločas byl vyrovnaný. Měli jsme obrovskou šanci, kdy Emil Tischler nedal. Řekli jsme si, že do druhé půle nastoupíme trpělivě a koncentrovaně. Bohužel Karafiát dal dlouhý balón na Kušeje, ten to hned uklidil. Na podzim jsme šestkrát prohráli 0:1. Nejsme schopni to uhrát aspoň do remízy.“

Co tedy vlastně chybí?

„Myslím si, že lepší náběhy. Bohužel Zlatohlávek, který je náběhový, musel střídat kvůli kolenu. Mrzí mě standardky, že si tam nejdeme rozbít drňu, abych tak řekl. Chybí agresivita do vápna. Ve Zlíně vystřelil Bužek a vyhráli 1:0. Minule jsme tady v Boleslavi taky vyhráli, protože to tam poslal Janošek zpoza vápna, tohle momentálně nemáme.“

První půle byla vyrovnaná. Co se stalo na začátku druhého poločasu, kdy Boleslav měla hned několik šancí a hlavně gólově rozhodla?

„Pramenilo to z našich chyb. Ta gólovka byla jasná, zaspali jsme Kušejův náběh za obranu. Potom měl Icha balon na hlavě a nesmyslně uhnul. Nebylo to o Boleslavi, ale spíše o našich nedostatcích.“

Spekulovalo se, zda nastoupí Kryštof Daněk kvůli zlomené ruce. Nakonec jste se rozhodl jej postavit. Jak jste byl spokojen s jeho příspěvkem?

„Nebyl jsem s ním úplně spokojen. Málo to rozbíhal. Až moc často chtěl míč jen do nohy. Apeloval jsem na něj celý poločas, aby se více hýbal. Má sice zlomenou ruku, ale to vůbec nemůžu brát v potaz, chtěl hrát za každou cenu. Když jsem viděl Kušeje, který to tam rozbíhal neúnavně, Solomon na druhém křídle taky, tak přesně tohoto se nám nedostávalo.“

Michal Hlavatý šel do hry až v 57. minutě. Prozradíte proč?

„Měl horečku před i po zápase se Zlínem. Neměl v týdnu jediný těžší trénink. Nechtěl jsem mu ublížit. Už proti Zlínu to bylo riziko. Máme teď pět hráčů s teplotou. Bojujeme s tím, jak se dá.“

Shodneme se na tom, že stopeři Kukučka s Ortizem odehráli dobré utkání?

„Kuku na to, že je ročník 2004, tak opravdu hraje skvěle. Má nějakých osm startů v lize a počíná si výborně v soubojích. S Ortizem zkracovali perfektně hřiště. On Ortiz vypadá, že to hraje tak nalehko, ale je takovým typem hráče. Dneska jsem sice nebyl úplně spokojen s přesností jeho rozehrávky, ale zase hrál s přehledem. Na straně byl další mladík Mareš, taky dobrý výkon. Koulíme to, snažíme se.“

15 zápasů, stále jen 11 gólů. Co s tím? Poslední místo je vzdálené jen tři body.

„Některé věci musíme zjednodušit. Hrajeme někdy až moc na krásu. Daleko více se musíme tlačit do koncovky. Máme sice slušný počet hráčů ve vápně, ale chybí nám odvaha se porvat s obránci. Kušej pětkrát ztratí a jde tam pošesté, neřeší neúspěch starý pár minut. Mně nevadí, že hráč zkazí, ale vadí mi, když není odvážný.“