Svědík vyzrál na utavenou Plzeň: Byli jsme paralyzovaní, ale...

Čím jste si v Plzni došli k výhře?

„Utkání jsme začali velice aktivně, potom nás paralyzovalo, že jsme z první vážnější situace, kdy jsme nezareagovali na rychlý aut soupeře, dostali gól na nula jedna. Pak z toho vyplynula ta ofsajdová věc, po které padl neuznaný gól Plzně a šance na druhý gól, což jsme přežili. To bylo důležité. Pak jsme se vrátili k aktivitě, byli přesnější v předfinální fázi, zaměstnávali jsme obranu soupeře, byli velmi důslední v dostupování hráčů a v presinku. Před poločasem jsme zaslouženě vyrovnali. O přestávce jsem hráče nabádal, abychom nadále pokračovali v takovém výkonu, aktivitě a intenzitě. Věděli jsme, že Plzeň měla dva těžké zápasy v nohách, že pro její hráče bude obtížné vydržet intenzitu utkání až do konce. Minulý rok jsme si to s evropskými poháry také zkusili, víme, o čem mluvíme. Klíč byl v tom přežít dvě šance soupeře. Od chvíle, co jsme dali gól na dva jedna, bylo utkání v naší moci. Na soupeři bylo vidět, že se dostal do takové psychické spirály, nedokázal na náš náskok reagovat a utkání jsme zvládli.“

Zmínil jste plzeňskou únavu. Bylo součástí vašeho herního plánu využít toho, že soupeř měl za sebou těžké zápasy na Slavii a proti Dinamu?

„Spíš jsme se o tom bavili až v šatně o přestávce. Plzeň sestavu moc netočí, celý podzim hraje náročné zápasy. V neděli na Slavii a pak proti Dinamu podala fantastické výkony, ale druhý poločas s Dinamem už ze strany Plzně nebyl tak intenzivní. Ale soustředili jsme se na náš výkon a co v něm oproti předchozím zápasům zlepšit.“

Co jste tedy zlepšili?

„Intenzitu, presink, dovolili jsme si jít do vyššího postavení i zvolenou sestavou. Hráči plnili taktické pokyny kromě autu, na který jsme nezareagovali, a Plzeň po něm šla do vedení. Týmový výkon se skládá z individuálních výkonů. Nemůžu říct o žádném hráči, že podal špatný výkon, naopak musím hráče pochválit. Zejména ve středu pole byli Valenta s Trávníkem výborní, byli všude včas a ještě stíhali konstruktivně rozehrávat. To samé platí vepředu o Juroškovi, Petrželovi, Ciciliovi. To byl rozdíl oproti Slavii, kde jsme hru směrem nahoru neměli takovou. Hrozili jsme z rychlých brejků, dobře zkracovali hřiště a Plzeň hrála pořád do plných.“

Pochválíte Pavla Jurošku, že ve 32. ligovém startu konečně vstřelil první branku v soutěži?

„Věřil jsem, že to protrhne. Do šancí se dostává, ale má to moc v hlavě, nad některými situacemi moc přemýšlí a někdy je to na úkor dalších věcí, jaké musí na hřišti plnit. Proti Plzni pracoval pro tým daleko lépe v přepínání do útočné a obranné fáze i v práci při presinku, v náběhové aktivitě. Tohle se mu muselo zákonitě vrátit v podobě gólu a asistence. Je to vždycky něco za něco.“

Pomůže vám úspěch v Plzni do dalších zápasů?

„Po odchodu produktivních hráčů nás delší dobu zlobí koncovka. Do zakončení jsme se dostávali s Hradcem i Libercem, ale chybělo nám geniální řešení, třeba jako měl Havlík při druhém gólu. Je to otázka kvality hráčů, jejich momentální pohody a dalších věcí. V tréninku na tom pracujeme, vidím tam nedostatky, někdy neklid v koncovce. Je to o psychice. Dali jsme gól na 2:1, pak přidali další dvě branky s klidným zakončením. Nabádal jsem hráče, aby hodně stříleli. Pak z toho vznikla tečovaná střela Doskiho, která skončila v bráně. Fotbal se hraje na góly a my je potřebujeme.“