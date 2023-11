Levý: Na střídačce má být jeden šéf. Dominantní výkon „S“, opory v bráně

Ve víkendovém kole uspěly pražské týmy, když zvládly náročné výjezdy. Sparta urvala výhru 1:0 na Baníku, v Olomouci zase po výborném výkonu uspěla Slavia 3:1. Naopak Plzeň devalvovala úspěch z Edenu výbuchem doma proti Slovácku (1:4). „Za to, jak Slavia zvládla zápas po poháru s AS Řím, ji opravdu chválím,“ říká v pravidelném hodnocení pro deník Sport a web iSport.cz trenér a expert Stanislav Levý.

Jsou pražské kluby na čele ligy skutečně tak odstřelené?

„Poté, co Plzeň vyhrála na Slavii, jsem byl přesvědčený, že se může vrátit do boje o titul. Ale porážkou se Slováckem tři získané body devalvovala. Máme před sebou ještě dost kol, nadstavbu, ale když vezmeme poslední čtyři ligové zápasy, ve kterých Plzeň třikrát nebodovala, nic ji nepředurčuje k tomu, aby míchala kartami. Přitom po Slavii jsem si myslel pravý opak.“

Sparta vyhrála na Baníku po jediné střele na bránu. Ukázala vnitřní sílu?

„V prvním poločase na Baníku skoro neexistovala. Domácí byli jednoznačně lepší, vytvářeli si šance. Vindahl byl právem vyhlášený mužem zápasu, Spartu podržel. Výkonem v Ostravě mě určitě nepřesvědčila, utkání ubojovala silou vůle a odvezla si tři body. Ve finále mají stejnou hodnotu, jako tři body Slavie, která vyhrála v Olomouci po naprosto dominantním výkonu.“

Navázala na výborný výkon proti AS Řím?

„V zápase s Plzní mě nemile překvapila, tak bezzubou Slavii jsem dlouho neviděl. Ale o její síle svědčí, jak trenéři pracovali s mužstvem a po porážce ho dokázali zvednout. Potvrdila svůj výborný výkon proti AS Řím na půdě nepříjemného soupeře, utkání měla opravdu absolutně pod kontrolou. Nebylo to vůbec nic jednoduchého. Za to, jak zvládla zápas po náročném poháru, ji opravdu chválím. Zklamáním byl výkon Tijaniho, jako kdyby vůbec do zápasu nezapadl. Pokud je zdravý, je pro Slavii enormně důležitý Petr Ševčík.“

V čem je jeho největší přínos?