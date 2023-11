Liga zůstane na O2 TV. A kluby za ni nakonec dostanou téměř trojnásobek

V tom hlavním se pro fanouška nic nemění. Ligu by i od příštího ročníku, tedy 2024/25, měla po dobu pěti let vysílat stanice O2 TV. Podle informací deníku Sport a webu iSport.cz zvítězila v tendru, jehož druhé kolo skončilo v úterý, bettingová práva má získat společnost Betano. Co je však neméně podstatné a zde je změna zásadní: liga své příjmy navýší téměř trojnásobně. Z dosavadních 150 na přibližně 425 milionů korun ročně. A to ještě nejsou zobchodovaná práva na sestřihy a streamy pro zahraniční vysílatele.