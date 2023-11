V KURZU: Demoliční četa Slavia zaúřaduje, góly budou padat v Hradci

Hradec Králové vs. Plzeň: Viktoria v posledních zápasech značně inkasuje i skóruje, výsledkem jednoduché rovnice by měly být góly. Ani votroci se nebudou chtít nechat zahanbit na domácí hroudě.

Karviná vs. Olomouc: Dochází Slezanům elán po jmenování staronového kouče Jarábka? Sigma vzdorovala před reprepauzou marně Slavii, dokáže odčinit tuto porážku?

Liberec vs. Mladá Boleslav: Tradiční rivalové jdou znovu do boje. Slovan drží sérii neporazitelnosti a vepředu se našli útočníci. Bude to stačit na Bolku, pokud přijede v dobrém ofenzivním rozpoložení?

Teplice vs. Bohemians: Tohle by neměla být óda na sobotní fotbalovou radost. Ani jednomu z celků se v ofenzivě nedaří. Urodí se další zápas, na který se rychle zapomene?

Slavia vs. České Budějovice: Dynamo se dusí na dně tabulky, v Edenu mohou jen překvapit. Pomůže outsiderovi, že Slavia měla tradičně mnoho hráčů v reprezentacích?

Jablonec vs. Pardubice: Koncem listopadu už to na Střelnici nebude na opalování, hosté se „pyšní“ nejhorším útokem ligy. Bude pro ně severní vítr krutý?

Slovácko vs. Ostrava: Domácí naposled zdemolovali Plzeň, Baník zase odehrál sympatické utkání se Spartou, byť bez bodového zisku. Půjde o vyrovnaný duel, který přinese dělbu bodů?

Sparta vs. Zlín: Před měsícem by to byla ještě jasná záležitost, nyní už ševce málokdo považuje za otloukánka. Potvrdí parta Bronislava Červenky zlepšenou defenzivu i v těžkém testu na pražské Letné?