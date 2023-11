Slavia po repre: utrápená, ale vítězná. Démon Chytil i „nový“ hlavní kouč

Začíná být považován za jednu z nejdůležitějších postav současné Slavie. Exolomoucký Mojmír Chytil vstřelil v ročníku již osm branek, z toho pět ve FORTUNA:LIZE. Vyrovnaný duel s Českými Budějovicemi urval na stranu favorita ve dvaasedmdesáté minutě, kdy se štěstím skóroval po trestném kopu Lukáše Provoda. „Trefil jsem to kolenem, ale jsem rád,“ usmíval se střelec rozhodujícího gólu. Co je paradoxní, reprezentační útočník se pokaždé trefil v druhém poločase, což z logiky věci zvyšuje jeho kredit. Chytil dostává od trenérského týmu víc a víc prostoru. Je evidentní, že získává důvěru.

Trpišovský trénoval se sebezapřením

Jindy skáče u lajny, udílí pokyny hráčům, diskutuje s asistenty. V zápase s Českými Budějovicemi však měl Jindřich Trpišovský druhotnou roli, v té hlavní se nedobrovolně ocitl pobočník Jaroslav Köstl. Mohla za to drsná srážka s kopačkou Michala Tomiče na pátečním podvečerním tréninku. Slávistický trenér musel po úderu do nosu odjet na zákrok do nemocnice. Údajně nešlo o žádné triviální ošetření. Trpišovskému měli sedmkrát rovnat zlomený nos… V sobotu ale v Edenu nechyběl, byť s viditelnou fixací nosu v obličeji. „Prohodili jsme si role, ale nebyla to žádná velká nezvyklost. Jindra nám na střídačce radil, jen se necítil trénovat jako obvykle,“ popsal změny pořádků Köstl.