Zklamaný Hapal nechápal: Je to pro mě záhadou. Chyběl mu Ewerton?

Proč Baník neuspěl?

„Do zápasu jsme vstoupili výborně, měli jsme minimálně dvě stoprocentní šance. Hrajete dobře a soupeř pak dá takový krásný gól do šibenice…My jsme takové štěstí neměli. Ale za celé utkání jsme měli snad jenom devět střeleckých pokusů a z toho jednu střelu na bránu. Takhle můžete dát těžko gól. Byli jsme absolutně nepřesní v koncovce. Za druhý poločas jsme si nezasloužili odvézt nic. Ten mi vadí. Vázla nám kombinace, ztráceli jsme balon, prohrávali souboje.“

Nezdálo se vám, že trojice středních záložníků Slovácka přehrávala tu vaši?

„Ztráceli jsme hodně míčů v kombinaci. Do čtyřicáté minuty bych si to nemyslel, ale ten první gól to zlomil na druhou stranu. Věřil jsem, že do druhé půle vletíme podobně jako v Karviné, ale pořád jsme byli nepřesní. Slovácko odehrálo výborný zápas a vyhrálo zaslouženě. Jsem naštvaný, že jsme některé situace nedohráli. Byly jich mraky. Měli jsme brejky tři na dva, tři na jednoho. Špatně jsme řešili finální fázi. Z první půle mám dobrý pocit, ale je to o gólech. Bez nich vyhrávat nebudete.“

Jak moc chyběl Ewerton?

„Ten chybí vždycky. Ale nemyslím, že by to bylo jen o něm. Na levé straně nastoupil Šíňas (Matěj Šín), chtěli jsme, aby hodně chodil doprostřed. Taky on úvod zvládl, měl tam jednu situaci, kdy možná mohl místo přihrávky střílet.“

Nahoře udržel hodně balonů vestoje obr Cicilia. Zlobíte se na obránce, že si s ním neporadili lépe?

„To je pro mě fakt záhadou. Bavili jsme se o tom před zápasem. Chtěli jsme chodit do prvního balonu, protože víme, že je v tom hodně silný. Ale on se v souboji zapřel a my jsme nebyli schopní se dostat do toho míče. Nakonec vstřelil i druhou branku, při které byl taky neobsazený, nehlídaný. Musím se na to podívat. Připadalo mi, že byl v malém vápně sám. Slovácko ve druhé půli vyhrávalo většinu soubojů. Buď jsme se nechali přetlačit anebo jsme tam byli o krůček později. Příště nás čeká těžký zápas s Plzní, ale myslím, že by nám mohl sedět víc.“