Liga očima fanoušků: Kuchta je na odchodu? V Plzni mávají kapesníčky

Video se připravuje ... Povinnost splněna, Sparta si v 16. kole FORTUNA:LIGY doma poradila se Zlínem (2:0). Na Letné se ale zamýšlí, zda je Jan Kuchta na odchodu. Dejte víc šancí Victoru Olatunjimu. Je mladší, lepší a perspektivnější. V táboře Slavie si zase cení, že se kouč Jindřich Trpišovský zmiňuje v souvislosti s angažmá u reprezentace. Jenže českému fotbalu prospěje spíš na klubové úrovni… Plzni chybí Rafiu Durosinmi, a tak se titulu mává kapesníčkem. Baník na hřišti Slovácka zklamal (0:2), přesto v Ostravě věří, že trenér Martin Svědík by měl zamířit právě k nim. Je tu tradiční Liga očima fanoušků.

Sparta Praha Kuchta je na odchodu, víc šancí Olatunjimu Ano, první poločas proti Zlínu dobrý, potvrzující rozdílné postavení v tabulce. Druhý na půl plynu, pro diváka trochu nudný. Když dosadím hráče do jednotlivých políček na hřišti, jak to dělal pan Hřebík, spokojenost je ještě o trochu menší. Naše hra, zejména ve druhém poločase připomínala starý barcelonský vzor. Mnoho přihrávek na krátkou vzdálenost, ale následná blesková přihrávka na rozběhnuté hráče žádná. Záměrně píši hráče, protože jeden je málo. O tom by mohl Honza Kuchta vyprávět. Místo něj by více příležitostí měl dostávat Olatunji. Je lepší, mladší a perspektivnější. Díky své výšce a svalové hmotě, hlavně však přemotivovanosti, vletí na hřiště jako tank, a je to nejméně za žlutou. Ale to je úděl dlouhánů, ať je to Chorý, Tijani ve Slavii, nebo dříve Honza Koller. Navíc si myslím, že Kuchta je na odchodu. Proč není alespoň na několik minut nasazován do hry Ševčík, když Laci ani Sadílek nezáří, nerozumím. Stejně nechápu extempore Wiesnera, který rohovnickým úderem poslal protihráče k zemi. Zde jediná, ale velká chyba rozhodčího. Miloš Kolář. 72 let, fotbalový důchodce SESTŘIH: Sparta - Zlín 2:0. Uragán v první půli řídil Birmančevič Video se připravuje ...

Slavia Praha Trpišovský pomůže Česku víc v klubu Ze zápasu proti Českým Budějovicím si toho fanoušek Slavie za pár dní nejspíš nebude pamatovat celkem nic. Herní projev byl solidní, těžko jej však označit za vynikající. Branky padly po standardních situacích, zvlášť ta první po sehrané akci z rohového kopu potěšila. Hosté chtěli hrát fotbal, což jim musím připsat k dobru. Kéž by takových týmů v lize bylo více. Do konce podzimu zbývá šest zápasů a všechny budou pro Slavii těžší, než byl tento. V Evropské lize musí jet Slavia do Tiraspolu nejen zvítězit, ale nasbírat co nejlepší skóre. Přesně s tím však mají sešívaní na podzim problém, což dokumentuje pouhých 30 vstřelených branek po šestnácti kolech. Národní tým hledá nového šéfa lavičky. Jsem rád, že ve veřejném prostoru čím dál hlasitěji zaznívá názor, že trenéři jako Jindřich Trpišovský českému fotbalu prospějí více v klubech než na postu reprezentačního kouče. V médiích mi naopak chybí hlubší zamyšlení nad tím, proč každý trenér po Brücknerovi končil u repre se zničenou pověstí a v konfliktu s novináři. Ondřej Kreml. 40 let, vědecký pracovník SESTŘIH: Slavia - České Budějovice 2:1. Chytil vydřel triumf v závěru Video se připravuje ...

Viktoria Plzeň Chybí Durosinmi, titulu máváme kapesníčkem Nová aréna v Hradci se musí pokřtít a my ji chtěli ihned vybrakovat, odvézt tři body. Bohužel se to nějak nepovedlo, vezeme jenom jeden. Já chápu, že je každý zápas těžký, že když přijede Viktorka plzeňská, je to jako rudý hadr na býka a každý hrabe, jako kdyby přijel Liverpool. Musíme si zvykat, je to tak již léta. Jenže my na to čumíme jako tele na nová vrata. Zase jsme zaspali začátek, soupeř poletoval jako nadopovaný a my na růžovém obláčku… Byla z toho první branka, opět chybka. Ať to postavíme v obraně, jak chceme, vždy se dírka najde. Poté se hra zlepšovala, ale ta střelba! Slabá, Chorý se sice snaží, nicméně Durosinmi chybí. Krajní hráči měli přistřižená křidýlka, a tak šla o poločase od válu. Mám z toho takový divný pocit. Pražáci jsou bohužel někde jinde, titul nám odchází do daleka a my mu máváme kapesníčkem. Teď přijdou boje s týmy okolo nás. Vybičujeme se a dáme jim na kokos. Aby se zase vidělo, že se nevzdáváme, a věříme. Čest královně Viktorce, dobře už bylo. Zvykejme si. Kovi. 55 let, koordinátor distribuce SESTŘIH: Hradec Králové - Plzeň 1:1. Cadu krásnou trefou v závěru zachránil bod Viktorii Video se připravuje ...

Baník Ostrava Věřím, že Svědík přijde do Baníku Prvních dvacet minut na Slovácku nebylo špatných, ale to bylo z naší strany vše. Převážně to byla jedním slovem marnost. Jediné, co jsme se snažili „vymyslet“, byly dlouhé balony za obranu na Tanka, na které už jsou soupeři nachystaní. A když jsme poslali na hřiště dvě věže, které jsou navíc z formy, bylo po fotbale. Potvrdilo se, že naše hra a schopnost se prosadit stojí z velké části na Ewertonovi. A při jeho absenci si s naší hrou realizák neví rady. Mám dojem, že bylo skoro všechno špatně. Domácí nás přehráli v každém směru, a když jsem si přečetl rozhovor trenéra Svědíka, že je nahecovalo Hapalovo vyjádření o výhře Slovácka v Plzni díky únavě Viktorie, vytočil jsem se ještě víc. Že jsme neporazili ve stejném víkendu Spartu, která měla v nohách taky pohár?! Co s tím? Z posledních pěti zápasů jsme ve čtyřech vyšli gólově naprázdno a před námi těžký los. V souvislosti se Svědíkem se hovoří o repre, já doufám a věřím, že přijde k nám. Jeho práce ve Slovácku je obdivuhodná a spojení Svědík–Baník v minulosti dobře fungovalo… David Liveč. 42 let, vedoucí prodeje SESTŘIH: Slovácko - Baník 2:0. Krásně se trefil Havlík, domácí jsou třetí Video se připravuje ...