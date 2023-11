„Teplický Sörensen“ a mistr skluzů, sleduje ho Trpišovský. Za milion eur?

190 centimetrů, soubojovost, spolehlivost, neústupnost. Liga má nový stoperský objev: stále teprve dvacetiletého Štěpána Chaloupka. „Je to mistr skluzů,“ říká na adresu teplického mladíka redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl v novém díle pořadu iSkaut: „Nažene si útočníka do strany a pak vypichuje nebo rovnou sebere míč. Nefauluje při tom a nejsou to alibistické skluzy,“ dodává. „Je to na dnešní dobu trochu old school typ stopera, ale chceš ho prostě mít za sebou. Nevymýšlí kraviny, hraje spolehlivě, bez kiksu. Zajímá se o něj Slavia, ale mně by se víc líbil třeba v Baníku,“ doplňuje Fejglův kolega Michal Kvasnica.