Primátor Ostravy o výzvě ke Spartě: Nikdo se nepřihlásil. Omluva od Křivdy

Jsou to skoro tři týdny, co zázemí v sektoru hostů Městského stadionu ve Vítkovicích zůstalo po návštěvě sparťanských fanoušků rozbité. „Škoda je okolo tří set tisíc korun,“ vyčíslil primátor Ostravy Jan Dohnal a na sociální síti X vyzval fanoušky letenského klubu k brigádě. Vedení ACS se za chování hloupých jednotlivců omluvilo. Pro příznivce Plzně a Slavie, kteří do Slezska v tomto kalendářním roce ještě zavítají, budou provizorně připraveny mobilní toalety.

Tři dny po porážce se Spartou 0:1 otevřel primátor Ostravy Jan Dohnal (ODS) sociální síť X a ve svém naštvaném příspěvku zveřejnil fotky zničených záchodů na Městském stadionu ve Vítkovicích v sektoru hostů.

„Takhle ne, sparťanští fanoušci!“ napsal k tomu Dohnal. „Škoda, kterou Ostrava jako vlastník stadionu eviduje, je okolo 300 tisíc Kč! A i když velmi oceňuji práci policie a bezpečnostních složek, tak bych byl rád, kdyby dotyční pánové přiložili ruku k dílu a pomohli s opravou. Tak co, kdo přijede na brigádu?“ pokračoval.

Rozjela se výživná diskuze včetně dotazů na hodinovou sazbu a různého hecování, post má nyní přes 84 tisíc zobrazení.

„Vyzval jsem je, ale nepředpokládal jsem, že přijedou ve velkém houfu,“ usmívá se Dohnal s odstupem času v rozhovoru pro iSport.cz. „Nepřihlásil se nikdo, ale když jsem si pročítal vlákno, řada fanoušků se od nich distancovala a nabízela symbolické přispění. A vedení Sparty se k tomu postavilo čelem. Za své fanoušky, kteří to způsobili, se mi pan Křivda oficiálně omluvil,“ dodává.

Škoda jde za Baníkem, který si stadion na zápasy pronajímá a má povinnost mít jej pojištěný. Plnění jde z jeho kapsy, stejně jako když někdo při tréninku například míčem vysklí okno zaparkovaného auta, jako se to stalo v únoru na Hlubině při přípravném zápase s Frýdkem-Místkem.

Město tedy náklady na opravu nemusí tolik trápit. Horší je, že realizaci musí Ostrava ze zákona vysoutěžit, což je proces, který zabere nějaký čas. Hotovo bude až na první domácí zápas jara. Proto budou v neděli pro příznivce Plzně a za další dva týdny i pro slávisty připraveny mobilní toalety.

„Takové chování na stadiony nepatří. Snažíme se je zabezpečit, aby se takové věci neděly. Vybavujeme je pokročilými technologiemi a systémy, ale excesy se budou stávat. Naším úkolem je bojovat s tím jedním promilem výtržníků. Na Baník i na Letnou chodí rodiny s dětmi. Takový incident na celý sport vrhá špatné světlo,“ mrzí Dohnala.

Zároveň však primátor připomíná, že za poslední roky šla tuzemská fotbalová infrastruktura i kultura strmě nahoru. Že je dnes návštěva stadionu nebezpečnou aktivitou, je holý nesmysl. Mýtus, který šíří zpravidla obecní odpůrci sportu, kteří povětšinou vše sledují jen z televize.

„Od té bohužel památné rvačky na Bazalech (2014) se udělal obrovský posun. Nemyslím si, že jsou všichni fanoušci Sparty gauneři. A taky si nemyslím, že jsou všichni fanoušci Baníku andělé. Věřím, že napříč Českou republikou je 90, možná 99 procent fanoušků naprosto slušných, kultivovaných. Bohužel to jedno procento nám pak zapálí a zdemoluje záchody na stadionu.

Musíme ve spolupráci s kluby, FAČR a policií docílit toho, aby se to nedělo. Zamyslet se nad tím, jak bezpečnost posunout zase ještě o kousíček dál. Protože pak se toho chytnou některá bulvární média. Rozumím, že to je pro ně zajímavé, ale rodiny to potom odrazuje. A to je špatně. Rodiče se bojí bitek, nechtějí, aby to děcka viděla.“

A ještě jedno rezonující téma. Co nový, čistě fotbalový stadion ve třetí největší metropoli republiky, který je snem všech modrobílých fanoušků FCB i majitele Václava Brabce? „Úplné sci-fi to není...“ uzavírá Dohnal tajemným mrknutím.