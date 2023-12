Jílek: Jsem znechucený! Hřiště je na sra*ku, do dubna se nedá dohromady

Co tomu všemu říkáte?

(dlouho přemýšlí) „Pojďme se dneska nebavit o fotbale. Někdo sice říká, že to nebylo tak špatné, ale bylo to o zdraví. Osobně nerozumím tomu, že kompetentní osoba nepřijde a nezhodnotí terén a podmínky i s ohledem na jasně danou předpověď počasí. Nechráníme zdraví hráčů. Navrátil se zranil jen z toho důvodu, že mu ujela noha. Na jiném terénu a při jiných podmínkách by se to nestalo. Fotbal je pak takový, jaký je... Hráči kloužou, diváků přijde osmnáct set. Nevěřím tomu, že tam byly dva tisíce. (Oficiálně 2228 – pozn. red.) Ještě by všichni měli dostat metál, že v takových podmínkách vůbec přijdou na fotbal. Děláme všechno pro to, abychom lidi vyháněli z hlediště. Nerozumím tomu... Je odloženo pět zápasů včetně nedělních, tady ty podmínky nebyly o tolik lepší. Hraje se jen kvůli tomu, že máme lepší technologii hřiště. Ale bylo naprosto evidentní, že se hřiště neudrží. Je rozsekané na sračku. Třícentimetrovou vrstvu sněhu nevtáhlo. Nechápu, proč takhle hazardujeme. To, že se tady odehrálo 1:1, je asi nejsvětlejší moment pro všechny strany. Přiznejme si, že Slovácko bylo asi o chlup lepším týmem, mělo větší kvalitu v horní třetině. Na rozdíl od nás udrželi nahoře balony, vynutili si tlak. Bod musíme brát, ale z pohledu produktu, který se tady servíroval, panuje zklamání. Jsem znechucený, že se odehraje takový zápas na ligové úrovni.“

Má člověk po něčem takovém radost z práce? Na vás i Martinu Svědíkovi byla od první minuty vidět rozladěnost.

„S Martinem jsme od první minuty řvali, ať se to zastaví! Hned bylo vidět, že pohyb hráčů absolutně nekoresponduje s nároky, jen to zavánělo dalšími zraněními. Chvilkový problém měl Reinberk, Beneš, Novák... Už vidím zase ty přitahovače, všichni je budou cítit. Vyloženě jsme hazardovali se zdravím hráčů. Ať mně hlavně nikdo neříká, že se tady hrál dobrý fotbal. Bylo to tak na to, aby čtyři hráči odkulhali. Projděte si hřiště, je absolutně v dezolátním stavu. Kluci ho podle mě do dubna nedají dohromady, což bylo evidentní.“

Budete víc tlačit na některé lidi, aby se to neopakovalo?

„Myslím, že my nejsme kompetentní rozhodovat o tom, jestli se bude hrát, nebo ne. Je tady technický delegát i rozhodčí, oni vstoupí na hřiště a vidí podmínky. Jsou tady tři hodiny před zápasem, byl jsem u toho, když řekl, že hřiště je způsobilé... Tak o čem se bavíme? Delegát přijede do Ostravy a tam řekne, že se nebude hrát ani druhý den. Já tomu teda nerozumím. Nevím, neznám pozadí rozhodování nebo mandáty. On (delegát) řekne, že je hřiště tvrdé. Já mu říkal, že to není tvrdé, že je to mazanice. Navíc mělo zase začít sněžit, takže bylo jasné, že to po chvíli bude stejné, i když se sníh stáhne. Ale ne, hraje se... Rozhodčí přijede a potvrdí to? Tak já nevím, jak bych mohl rozhodnout já jako trenér nebo náš vedoucí. To přece není naše kompetence.“

Jak vám delegát nebo sudí verdikt zdůvodnil?

„Neřešily se tam důvody, proč se hraje. Technický delegát akorát řekl, že je hřiště tvrdé. Přitom na hřišti byla od pátku pěticentimetrová vrstva. Ta se sice logicky stáhla díky topení, ale zbyly tam dva centimetry vody, které se roztahaly sítěmi. To je jasný, ale vrchní vrstva byla podmáčená. Bylo evidentní, že se to bude trhat a mazat. Nebude na tom schopné udělat ani krok. Nehledě na lidi... Obecně jsme kritizování za to, že nám nechodí. Ale člověk ani do posledního momentu nevěděl, jestli se bude hrát. Místo toho, aby se hrál kvalitní zápas, třeba i v mrazu, ale na kvalitním hřišti před třemi nebo čtyřmi tisícovkami diváků, tady hrajeme před patnácti sty takové divadlo. Vůbec neberu v potaz zisk bodu. Při celkové kalamitě jsem čekal, že LFA třeba zruší celé kolo. Tak by se to posunulo do dubnového termínu. Neříkejte mi, že nenajdeme termín. Proč by se mělo vše za každou cenu dohrávat do konce roku? Regulérnost by se nenarušil a Baník-Plzeň je už teď stejně přeloženo na příští rok. Tak v čem je problém? Plzeň je pohárový účastník, u kterého rozumím, že je složitější najít termíny, ale jde to. Aspoň se bude hrát fotbal, ne tohle. Vždyť to byly dětské hrátky na sněhu, to se na mě nezlobte. Jsem úplně vedle.“

V poločasové pauze už nebylo zrušení zápasu tématem?

„Ne. Nikdo s touto myšlenkou nepřišel. Nebudu tady zastírat, že když jste ve vedení, už je to jiné. I tak jsem ale v průběhu prvního poločasu tlačil na rozhodčí. Museli to registrovat, vnímat. S Martinem (Svědíkem) jsme opakovaně žádali sudího, ať zhodnotí nezpůsobilé podmínky a ukončí zápas. Ať to odehrajeme v jiném termínu. Odpovídal nám, že počká do poločasu, ale to už si říkáte o problém, protože v momentě, kdy se do vedení dostane jedno z mužstev, už nebude chtít couvnut. Protože by se nové utkání hrálo od stavu 0:0. Pak už bylo rozhodnutí na hraně, ale do našeho vedení (42. minuta – pozn. red.) bylo na rozhodnutí dost prostoru. Nemůžeme takhle prezentovat fotbal, lákat diváky a bavit se o návštěvnosti. To prostě nejde. I když jsou nějaké regule, stálo by za to používat víc selského rozumu.“

Hrály podmínky roli při rozhodování o sestavě, jako tomu bylo v případě Milana Petržely?

„Ne, trošku se dalo očekávat, jaké asi podmínky můžou být. Do čtvrtka se připravujete na umělce, jste rádi, že aspoň v pátek vlezete na zmrzlé tréninkové hřiště číslo dvě. Nedisponujeme vyhřívanými tréninkovými hřišti jako naše špičkové týmy. Příprava samotná je problematická. Chtěli jsem tam dostat akorát Honzu Navrátila jako lehkonohého hráče, bohužel se nám tento plán pokazil ještě dřív, než utkání začalo.“

Jak to s jeho kolenem vypadá?

„Určitě jde o vazy. Uvidíme, jestli došlo k natažení, nebo případně k vážnějšímu zranění. Budeme chytřejší po pondělní magnetické rezonanci.“

Na fotbal v prosinci obecně říkáte co?

„Špatný. Kdyby to mělo pokračovat v příštím týdnu, což se může stát, mohou se odkládat další kola. Jsem pak zvědav, jak to budou dohrávat pohároví účastníci. Stejně ale ve finále musíte termín najít, stejně ho budou hledat v jarní části, protože se hraje ještě jedno kolo evropských pohárů. Rozumím tomu, že termínovka není nafukovací, ale hrál bych radši třeba v jednu středu někdy v srpnu nebo září. Ne týden před Ježíškem. Může přijít další odkládání, víme všichni, jak to vypadá na severu Čech a podobně.“

Jste pro zrušení nadstavby, nebo máte jiný nápad na řešení?

„Nevím, jestli je to otázka počtu zápasů a zrovna nadstavby. Myslím, že by se dal najít model, aby se dalo hrát i s nadstavbou. V minulé sezoně byla extrémně zajímavá. Ukázalo se, že je to životaschopný režim a program. Já bych se spíše díval na klimatické podmínky, abychom zbytečně nenafukovali zápasy. Radši skončím pátého prosince v podmínkách, které jsou fotbalu bližší.“