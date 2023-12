Marná cesta Slavie, ve Zlíně hrát nebude. Pichlavé vzkazy pro LFA

Vyhřívání běželo naplno a velká část sněhové pokrývky zmizela, během dopoledne ve Zlíně stále sněžilo a hrací plocha je ve špatném stavu. V sobotu by přitom hratelná byla. „Udělali jsme maximum pro to, aby se hrálo,“ ujistil Pantálek. Nestačilo to, LFA oficiálně zápas odložila na neurčito.

Slávisté se v sobotu složitě dopravili autobusem po ucpané D1 na Moravu a v neděli odpoledne vyrazí z hotelu Baltaci Atrium zpět. Aniž by absolvovali zápas.

„Od pátku bylo jasné, že to na většině stadionů prostě nepůjde. V zájmu ochrany zdraví hráčů, zachování regulérnosti pro všechny zúčastněné, nezničení už tak zkoušených hracích ploch a atraktivity pro fanoušky na tribunách i u TV jsme se to snažili vysvětlit těm, kteří mají za úkol řídit ligu. Ti samí lidé nechali naše kluky odjet do Zlína s tím, že druhý den dopoledne zápas odloží,“ uvedl na platformě X (dříve Twitter) ředitel komunikace Slavie Jakub Splavec.

„Místo toho, aby se řídili racionálním úsudkem, hráli si na meteorology a byrokratické mravokárce. Výsledek ať si každý zhodnotí sám. Šťastnou cestu zpět klukům i fanouškům, kteří už ve městě jsou. Jinak už fakt nemám slov,“ dodal.

Opět se ozval i šéf klubu Jaroslav Tvrdík, podle nějž Slavia navrhovala odložit celé kolo. „‚Vzhledem k počasí, předpovědi na dnešní den i neděli, regulérnosti celé soutěže, zdraví hráčů a kvůli fanouškům bych odložil celé ligové kolo'. Tento návrh jsem včera dlouho před zahájením prvního zápasu tohoto kola směřoval vedení LFA. Procedurálně není nic jako 'oficiální žádost'. Je jen a výhradně na vedení LFA v době kratší než týden do zápasu, jak rozhodne. Je to stejné jako s TV právy. Buď je vedení LFA kompetentní, nebo nikoliv,“ napsal rezolutně na X.

Ligová asociace v tiskové zprávě uvedla, že byla v „intenzivním“ kontaktu s domácími kluby, a pokud měly zájem, poslala delegovanou osobu, která mohla posoudit trávník a utkání případně s předstihem odložit.

„V případě Zlína ale klub o nic podobného nežádal a dopředu avizoval, že stav hrací plochy je dobrý a díky příznivé předpovědi by mělo být vše připraveno tak, aby se utkání mohlo uskutečnit bez jakýchkoliv omezení. Bohužel noční sněžení situaci změnilo a i přes všechnu snahu domácího celku nebylo možné hrací plochu uvést do odpovídajícího stavu. Utkání proto bylo nutné odložit na zatím neurčitý termín,“ stojí v tiskové zprávě.