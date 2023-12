Bárta z LFA: Nářkům Slavie rozumím, ale vypadalo to, že ve Zlíně půjde hrát

Že koncem týdne hodně sněžilo, jsme si všimli všichni, Tomáš Bárta ovšem o dost víc. Výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace na dálku s kluby, rozhodčími a delegáty řešil, zda se bude na každém z osmi stadionů hrát. Nejvypjatější byla komunikace se Slavií, která nakonec do Zlína odcestovala. „To nás mrzí, že Slavia i Karviná do Mladé Boleslavi musely cestovat zbytečně, ale máme stanovené postupy, které byly dodrženy,“ říká Bárta v rozhovoru, který probíhal písemnou formou.

Jak probíhala komunikace se Slavií?

„Jedním telefonickým hovorem přes WhatsApp a následně pomocí SMS zpráv. Večer poté zaslala ještě e-mail, což ale na situaci, která v tu dobu byla, nic neměnilo.“

Kdo s kým mluvil?

„Já s panem Tvrdíkem. Není tak pravdou, jak v některých médiích zaznělo, že do konverzace či rozhodování byl zapojen Dušan Svoboda či další vrcholoví činovníci LFA. Tato oblast je v mé gesci.“

Zaznělo v komunikaci zřetelně ze strany Slavie, že žádá odložení?

„Ano, zaznělo.“

Opravdu je potom zapotřebí, aby Slavia žádost o odložení doručila oficiální cestou? Nestačí zřejmé vyznění takové žádosti z telefonické komunikace?

„Pokud klub žádá o změnu termínu, řeší se to oficiálním způsobem přes Informační systém FAČR, kdy je zapotřebí i souhlasné stanovisko soupeře a jsou uvedeny důvody změny. V případech, kdy je potřeba urgentně rozhodnout kvůli stavu hrací plochy, jako tomu bylo o víkendu na mnoha stadionech, řešíme věc operativně i telefonicky, a to na základě žádosti organizátora utkání, kterým je domácí klub.“

V době, kdy Slavia vyrážela do Zlína, vypadalo to, že se bude hrát?

„Ano, s funkcionáři zlínského klubu jsme byli v intenzivním kontaktu a v době žádosti ze strany Slavie a odjezdu klubu do Zlína bylo hřiště v dobrém stavu. Navíc dle předpovědi počasí měl napadnout nějaký sníh, ale očekávalo se takové množství, s kterým by si do výkopu v 18.00 hodin poradilo dle zpráv z klubu vyhřívání samo, nebo jen s menší podporou ručního odklízení sněhové pokrývky z hrací plochy, na což byl domácí klub připraven.“

Rozumíte hořekování Slavie nad tím, že jela do Zlína zbytečně?

„Samozřejmě, že rozumím. Tým se vrátil z vítězného utkání v Tiraspolu, již ve středu hraje utkání MOL Cupu v Hradci Králové. Zároveň si ale stojím za tím, že na základě informací, které jsme v danou chvíli měli, tedy více než 24 hodin před zápasem, jsme postupovali v rámci zvyklostí a správně.“

Pojďme obecně. Jak vypadá procedura týkající se odložení zápasu?

„Já bych to vzal trochu zeširoka. My jako LFA jsme s kluby byli v kontaktu celý týden a zjišťovali jsme, jestli vytápění hřiště správně běží a jak vypadá situace na stadionech. S blížícími se zápasy se tato komunikace ještě zintenzivnila. Proces samotného odložení pak lze popsat na případu Českých Budějovic, které nás informovaly, že na hřišti už v pátek je velké množství sněhu a předpověď počasí není ani v dalších hodinách dobrá. My jsme na místo poslali proto delegovanou osobu, která hřiště zkontrolovala, a na základě obdržených informací bylo rozhodnuto o odložení utkání. Pokud by ale delegát rozhodl, že hřiště je v pořádku, poslední slovo má vždy rozhodčí utkání, jenž ručí za bezpečnost a způsobilost.“

Řeší delegát a rozhodčí své rozhodnutí s centrálou, tedy s vedením LFA?

„Neřeší, pouze informují. Oni jsou ti, kteří musí na místě rozhodnout. Ne člověk, který se nachází třeba 300 km daleko.“

Která kritéria rozhodují?

„Pokud se podíváme na situaci z posledního víkendu, tak rozhodčí utkání či delegát kontrolují celkový stav hrací plochy, jak moc je podmáčené, zmrzlé či zasněžené hřiště a jaká je předpověď počasí na nejbližší dobu. Toto vše dohromady pak vytvoří celek, z něhož při rozhodnutích vychází.“

V Olomouci chodil delegát s nějakým přístrojem a měřil různé parametry. Pokud je to tak, co všechno se měří a kde jsou hranice jednotlivých hodnot?

„Delegát v Olomouci využil speciálního teploměru na měření teploty travního substrátu v určených hloubkách. Tyto hodnoty musí splňovat kritéria uvedená v rozpisu soutěží.“

Setkáváte se s tím, že kluby tlačí na delegáty a rozhodčí, aby se hrálo, nebo naopak nehrálo?

„Kluby samozřejmě s delegáty a rozhodčími komunikují před zápasy a přednesou jim svůj názor. Rozhodnutí ale vždy je na rozhodčím utkání, který má poslední slovo.“

Když už se začalo, neměl sudí vzhledem k chumelenici utkání přerušit, nebo rovnou ukončit?

„Rozhodčí utkání má ukončit zápas, pokud se změní stav hrací plochy na nezpůsobilou, popř. dojde k snížení viditelnosti. Tudíž je to na posouzení sudího.“

Proč rozhodčí v Olomouci nezvolil výraznější barvu míče?

„Zimní verze oficiálního míče je pro hráče dobře viditelná a s podobně barevným schématem, tedy kdy je žlutá barva hlavní, se hraje i ve všech evropských soutěžích, kterým míč dodává právě značka SELECT. Máte ale pravdu, že zejména pro televizní kamery není barevné složení ideální. LFA se proto rozhodla k rychlé reakci a ve spolupráci se značkou SELECT pro kluby zajistí oranžové míče.“

Udělaly všechny kluby maximum pro uskutečnění utkání?

„Dle našich informací ano. Navíc my jako LFA jsme byli s nimi dlouhodobě v kontaktu, kdy jsme kontrolovali plnění všech důležitých náležitostí a především, zda na všech stadionech běží topný systém. Následně delegované osoby před utkáním znovu překontrolovaly, zda všechny náležitosti byly plněny.“

Běželo vytápění tak dlouho, jak mělo?

„Ano, za nás běželo vytápění na všech stadionech podle předepsaných regulí. Kluby mají povinnost dokládat na vyžádání topné deníky.“

Dá se na takovou chumelenici, když víme, že je na spadnutí, nachystat?

„Co se týče LFA, my jsme na danou situaci připraveni byli. Na žádost domácích klubů jsme vysílali delegované osoby v předstihu na stadiony, aby včas byly přerušeny přípravné práce na organizaci utkání.“

Řešilo by situaci, kdyby kluby měly výkonnější vytápění?

„Ne, vytápění na stadionech fungovalo, jak mělo, ale při tak velkém spádu sněhu není možné, aby tak v krátké době sníh odtál v dostatečné míře.“

Zvažovala LFA odložení celého kola?

„LFA přistupuje ke každému zápasu individuálně a nechce dělat celosoutěžní rozhodnutí, pokud to není skutečně nutné. Proto je analyzována a kontrolována situace na každém ze stadionů zvlášť, aby, pokud to stav hrací plochy a celková situace umožní, bylo možné odehrát alespoň nějaké zápasy v řádném termínu. Podobně k situaci přistupují i ostatní soutěže v rámci celé Evropy. Příkladem může být i víkendové dění v Rakousku či Polsku.“

Vy jste specialista na termínovku. Kolik si liga může dovolit odložených zápasů klubu, který hraje v Evropě?

„Přesné číslo není takto možné říct. Ale obecně pro kluby, které hrají základní skupiny evropských pohárů a postoupí do jarní vyřazovací fáze, je hledání termínu velice složité, protože pokud budou úspěšné a budou postupovat soutěží, počty termínů se samozřejmě budou snižovat.“

Po bitvě každý generálem - udělala by teď LFA něco jinak? Ať už rozhodnutím, nebo komunikačně?

„Samozřejmě nás mrzí, že Slavia do Zlína a Karviná do Mladé Boleslavi musely cestovat zbytečně, ale máme stanovené postupy, které byly dodrženy.“