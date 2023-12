Sionko: Stálo mě to nehty, ale hrajme v zimě. Co dál s Krejčím a Kováčem?

Krásných dva a půl roku strávil v dánském FC Kodaň, ale sněhovou nadílku, v níž se ztratilo šest zápasů 17. kola fotbalové ligy, zažil Libor Sionko hlavně v Česku. „Každou zimu jsem přišel o nehty na nohou, protože mi zmrzly prsty a zmodraly palce,“ vzpomíná bývalý reprezentant a zapojuje se do diskuse, jak s fotbalem v zimě. „Když se odloží sedmdesát procent zápasů, udělal bych to tak s celým kolem,“ míní. Jedním dechem však dodává: „Letos přišla zima extrémně brzy, jindy se mohlo hrát i přes Vánoce. Program bych neměnil.“ Host nového dílu videomagazínu LIGOVÝ INSIDER glosuje i comeback Ladislava Krejčího, sparťanský útok, ligové rychlíky či situaci pardubického trenéra Radoslava Kováče.

Víkendové dění vzbudilo vášně – zvlášť zbytečná jízda slávistů po ucpané D1 směr Zlín a zase zpět, což klubového bosse Jaroslava Tvrdíka přimělo k opakovaným stížnostem a atakům Ligové fotbalové asociace (LFA) na sociální síti X (dříve Twitter). „V tom autobuse bych sedět nechtěl,“ uznává Sionko. Na druhé straně nemá příliš pochopení pro způsob, jakým se Tvrdík a spol. dožadovali odložení. „Taky mi to přišlo už nedůstojné, protože tyhle věci by se neměly řešit přes sociální sítě. Já to taky mám doma tak, že když děti mají problém s těmi od sousedů, tak si to neposílají na sociálních sítích a nenadávají si tam, ale musí si to jít vyříkat před barák…“

Navzdory kalamitě dojde i na čistě fotbalová témata, především úspěšný návrat, který zažívá kapitán Krejčí ve sparťanském dresu. Dvěma góly zařídil vítězství nad Pardubicemi a i jejich kouč Radoslav Kováč pro něho měl jen samé superlativy: „Ladík je v tom geniální. Neznám v evropském a možná světovém fotbale někoho lepšího v tomhle aspektu.“ Sionko Krejčího co do schopnosti prosadit se ve vzduchu a skórovat hlavou srovnává s lídrem národního týmu Tomášem Součkem, jehož měl do loňského dubna na očích jako manažer reprezentace, a prozrazuje, jak mu to – byť těsně – vychází.

S koncem podzimu při tom znovu ožívají diskuse, kam by mohla čtyřiadvacetiletá ligová hvězda zamířit do zahraničí, hovoří se mimo jiné o zájmu obou sevillských klubů. Sionko, jenž vedle Sparty a FC Kodaň nastupoval za Baník, Austrii Vídeň či Glasgow Rangers, proto rozebírá, na jakou soutěž by měl a zda by pro něho bylo Španělsko vhodná fotbalová destinace. Pokud pak byla řeč o Kováčovi, prožil další zápas, kdy jeho tým zaujal hrou, ale nakonec z toho byla po zásahu VARu opět těsná porážka. Podle Sionka by se však na východě Čech neměli zaobírat myšlenkami na to, že by jeho bývalého reprezentačního spoluhráče odvolali. „Věřím, že se jim to vyplatí,“ tvrdí.

LIGOVÝ INSIDER s Liborem Sionkem