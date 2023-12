Pravděpodobné sestavy: Karabec či Vydra za Spartu. Slavia s Ševčíkem

Zatímco minulý víkend fotbalový program osekalo vydatné sněžení, tak 18. kolo FORTUNA:LIGY by se - snad - mělo odehrát komplet. Sparta v něm přivítá Jablonec. Letenští by mohli vyrukovat v základní jedenáctce s Adamem Karabcem či Patrikem Vydrou na stoperu. Slavie vyzve Mladou Boleslav, jaké změny nachystá trenér Jindřich Trpišovský? Podívejte se na pravděpodobné sestavy na víkend. Pro jejich zobrazení se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.