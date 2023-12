Durosinmi směr bundesliga! Plzeň je blízko rekordní dohodě s Frankfurtem

Rafiu Durosinmi má namířeno do Frankfurtu • Koláž isport.cz

Jednání o odchodu dvacetiletého plzeňského klenotu spějí do finiše. Rafiu Durosinmi je blízko transferu do bundesligového Eintrachtu Frankfurt. Německý celek podle informací iSport.cz dospěje k dohodě se západočeským klubem, cena se vyšplhá na 10 milionů eur plus další bonusy, celkově Viktoria může vyinkasovat více jak čtvrt miliardy korun.