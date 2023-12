Haraslín se divil: Za to není červená? Od Štěpánka dostal razítko na holeň

Ne, to nebyl zákrok, který je nutné vídat na ligové scéně. David Štěpánek, urostlý zadák Jablonce, ve druhé půli duelu na Letné, kde jeho mančaft padl nakonec 0:3, drsně sestřelil domácí hvězdu Lukáše Haraslína. Vyvázl jen se žlutou kartou. Podivné.

V 17. minutě si Lukáš Haraslín sklepl k nohám pas od Angela Preciada. Naznačil střelu, vyrazil na něj také David Štěpánek. Ale slovenský hrdina, který národnímu týmu vystřelil v klíčovém duelu s Islandem dvěma zásahy postup na EURO, si bílou kouli posunul doprava a jablonecký zadák byl, jak se říká druhý.

Situaci přeběhl, bylo to klasické: Pojď sem, kam jdeš? Haraslín ihned poté prostřelil brankáře Jana Hanuše, zvýšil na 2:0. Bylo prakticky rozhodnuto.

Křídelník byl za tuto drzost a další kousky, které opět předváděl, potrestán. A to dost nechutně. V 54. minutě jej Štěpánek doslova zničil. Zvedl nohu a kopačkou přejel sokovi po holeni. „Byl to ošklivý zákrok,“ pronesl trenér Brian Priske.

Haraslín se ihned skácel, mával na lavici, žádal ošetření. Nakonec ve hře zůstal, ale ještě dlouho kroutil hlavou. Sudímu Ondřeji Pechancovi ukazoval otisky na své pravé noze, změnu žluté karty na červenou však nezařídil.

„Nejsem rozhodčí, proto se mi to nechce příliš hodnotit,“ nadechl se Priske, když byl na faul dotázán na tiskové konferenci. Mluvčí Ondřej Kasík těsně před tím označil faul jako stamp, česky razítko. Bylo to trefné.

„Rozhodčí by měl zvažovat, jak se k tomu postaví. Měli jsme štěstí, že mohl pokračovat v zápase. Věřím, že bychom ho neměli postrádat nějakou delší dobu, ale otázka je, jak to bude v dalších dnech. Pravděpodobně to bude dost bolestivé,“ přemítal Priske.

Záběr na Haraslínovu holeň vskutku vypadal nehezky. Přitom Sparta Slováka potřebuje, už ve čtvrtek hraje klíčový zápas v Evropské lize na hřišti Arisu Limassol.