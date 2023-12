Sparta vs. Jablonec: Preciado poprvé i „píchlí“ hosté. A Kuchta, Belmondo!

Razítko pro Haraslína

Dal branku, ale ve druhé půli jej drsně zfauloval obránce David Štěpánek. Lukáš Haraslín byl klasicky vidět. Po zákroku požadoval - dost oprávněně - červenou kartu, jablonecký stoper však viděl jen žlutou. Zato Haraslín dostal na holeň razítko, které se projevilo výrazně viditelnými šrámy.

„Byl to ošklivý zákrok. Nejsem rozhodčí, proto se mi to nechce příliš hodnotit, ale rozhodčí by měl zvažovat, jak se k tomu postaví. Měli jsme štěstí, že mohl pokračovat v zápase. Věřím, že bychom ho neměli postrádat nějakou delší dobu, ale otázka je, jak to bude v dalších dnech. Pravděpodobně to bude dost bolestivé,“ odhadoval Priske.