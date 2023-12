Parodie v podání Dynama: sedm proher v řadě. Chorý se před zápasem zranil

Favorit ovládl zápas v pohodovém módu. Rozhodla už úvodní penalta. Šlo o hraniční situaci - sudí Jan Petřík se na pokyn VARu vrátil k akci před budějovickou brankou. Cadu trefil Lukáše Havla do ruky, v tomto případě se nejednalo o podpěrnou končetinu při skluzu, respektive souboji o míč. To rozklíčovala VAR Jana Adámková, i když se balon ještě odrazil od Havlova boku, takže je otázka, nakolik výrazně změnil směr. Každopádně se penalta kopala.

Erik Jirka suverénně proměnil už čtvrtou penaltu v sezoně, celkově nastřílel šest branek včetně dvou zásahů na Slavii. Budějovice se od té chvíle zlomily a téměř přestaly na hřišti existovat, výsledkem je znovu pět inkasovaných branek, stejně jako proti Viktorii v srpnu doma.

„Nechci být při hodnocení zápasu sprostý, ale jsem zklamaný z hráčů, co jsme tady předvedli. Moc dobře si uvědomuju, že za výsledek a odvedenou práci jsem já zodpovědný. Nechápu to. Byl to ustrašený, bojácný výkon. Tohle jsem jako trenér ještě nezažil, z naší strany naprosto šílený zápas,“ soukal ze sebe kouč Budějovic Tomáš Zápotočný.

Na 2:0 zvýšil z hraniční situace zavánějící ofsajdem Jan Kliment, pak už bylo po zápase. Ve druhé půli se prosadili Robin Hranáč a Jhon Mosquera, v závěru Pavel Bucha a domácí slavili jasnou výhru 5:0. Skóre proti odevzdanému soupeři mohlo být ještě mnohem vyšší. „V každém poločase jsme mohli dostat šest gólů,“ přiznal Zápotočný.

Domácí kouč Miroslav Koubek mluvil o soupeři diplomaticky. „Nebylo to tak, že by nám Budějovice něco ulehčily. Hrály svůj fotbal, jsou dobří na míči, jde jim to kombinačně, mají vysoké procento držení míče. Nemyslím si, že by něco odevzdaly. Spíš jsme dokázali velmi dobře trestat jejich defenzivní postavení a typologií našich hráčů,“ komentoval utkání.

Dynamo prohrálo sedmý zápas po sobě, topí se ještě ve větší krizi, než po čtyřech ztrátách na startu sezony. Tam se to ve chvíli, kdy se dávalo do kupy nové mužstvo, ještě dalo pochopit. Jenže teď? Vedení už odvolalo Marka Nikla, nyní padá tíha mizerných výsledků na bedra jeho osamoceného bývalého kolegy Zápotočného.

„Nějakým tlakem si procházíme celou půlku sezony. Beru to na sebe, jsem zodpovědný za tým, ale z boje určitě neutíkám. S vedením si to vyhodnotíme, budeme se o tom bavit, hned ve středu nás čeká důležitý zápas doma proti Hradci. Dneska jsme podali žalostný výkon, takhle se první liga hrát nedá, to je jednoduché,“ dodal naštvaný kouč týmu, který se v Plzni prezentoval v naprostém rozkladu.

Domácím scházeli vykartovaní Pavel Šulc a Ibrahim Traoré, na marodku přibyl Tomáš Chorý. „Tomáš se na předzápasovém tréninku zranil, nebudeme to specifikovat. Naše lékařské oddělení pracuje naplno, aby byl do konce týdne v pořádku. Věříme, že to zvládne,“ pravil Koubek. Dvoumetrový chasník, u něhož se po výhře v Mladé Boleslavi řešilo nesportovní dohrání brankáře Matouše Trmala, se podle informací Sportu zranil v obličeji a není jisté, zda si ještě ve zbytku podzimu zahraje.

Ostudu si v Plzni udělali i budějovičtí kotelníci v hostujícím sektoru. Na trávník hodili během druhé půle čtyři dýmovnice, jednu jim za lajnu vrátil zpátky Jirka. Přes nebezpečné situace, kdy pyrotechnika padala k nohám hráčů, nedošlo k vyklizení hostujícího sektoru. „Je to zklamání. Řešili jsme to s hlavním pořadatelem, říkal, že pokud se to bude opakovat, zápas může ukončit. Hráči na ploše byli v ohrožení,“ uvedl po utkání tiskový mluvčí Viktorie Václav Hanzlík. Fanoušky nakonec uklidnil kapitán Dynama Havel.