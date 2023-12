Koubek v KL protočí sestavu: Možnost uhájit si pozici. Popsal tah s Hejdou

Odehráli jste ideální zápas?

„Určitě jsme se toužili rehabilitovat, dvě domácí porážky jsou v Plzni nestandardní. Ale stalo se. Dneska jsme si před zápasem řekli, že to za každou cenu zvládneme, nemůžeme dopustit pokračovat nějakou špatnou sérii. Ani nemáme důvod, dokážeme vítězit s kdekým i venku. Tady jsme v poslední době nezvládli zápasy s Karvinou a Slováckem po čtvrtečním poháru, to je celé.“

Proč nenastoupil Tomáš Chorý?

„Tomáš se zranil na předzápasovém tréninku, nebudeme to specifikovat. Naše lékařské oddělení pracuje naplno, aby byl do konce týdne v pořádku. Věříme, že to zvládne.“

Byla důležitá proměněná penalta Erika Jirky a rychlé vedení 1:0?

„Nepochybně. Za stavu 0:0 je na hřišti cítit napětí, když má tým možnost kopat penaltu, v tu chvíli je to situace velmi emociální pro trenéry i celý tým. Když se to podaří, v tu chvíli se utkání dobře otvírá.“

Plzeň - České Budějovice: Jirka bezpečně proměnil penaltu, 1:0! Video se připravuje ...

Nedochází vám na konci sezony síly?

„Zbývá nám ještě Astana v Konferenční lize a na závěr liga v Olomouci. Po postupu v Evropě už několik týdnů říkáme, že prioritou je liga, kde nám v předchozím období něco ujelo. Chovali jsme se tak i v Albánii proti Ballkani, kde jsme dali možnost dalším hráčům z kádru. Náš kádr je dobrý, po utkání v Boleslavi jsme zvládli výpadek tří hráčů ze základu – Šulc, Chorý, Traoré. Další potvrdili své oprávnění tady s námi být. Znamená to naději, uspokojení, že jsme schopni se vzájemně zastoupit. Postavili jsme na Budějovice rychlou, náběhovou útočnou trojici Jirka, Kliment, Vydra, Budějovice s ní měly problémy. Naše nová útočná vozba vytvořená okolnostmi (zranění Chorého, Durosinmiho, Šulcův karetní trest) to zvládla po taktické stránce velmi dobře.“

Zahodili jste hodně dalších šancí. Nepostupovali vaši hráči v koncovce lehkovážně?

„Neřekl bych lehkovážně. Třeba šance Matěje Vydry a Klimenta není lehkovážnost, někdy se zakončení nepovede, to je fotbal. Bucha tam měl dvojitou dorážku, měli jsme i další možnosti. Mohli jsme jít už před poločasem do tříbrankového vedení, mrzelo mě, že jsme situaci neuklidnili. Poslední minuty v první půle byly až příliš otevřené, soupeř si vytvořil některé finální situace. Po přestávce jsme to zkorigovali, úkolem bylo hrát spíš na rychlý protiútok z kompaktnějšího postavení. Povedlo se a přidali jsme tři branky.“

V zadní trojici jste prohodili postavení Hejdy s Hranáčem. Tohle se povedlo?„Boleslav a Budějovice mají podobné kraje. Kušej a Solomon, Šigut a Alli. Záměrem bylo dát na rychlé kraje soupeře naše rychlé stopery. Lukáš měl na starosti poziční hru uprostřed, uplatnil obrovské zkušenosti, četl hru, vyhrával hlavy a některé věci vykřižoval.“

Budete takhle nastupovat dlouhodobě?

„Na podobné typy soupeřů proč ne, vypadá to celkem slušně.“

Pomohlo, že vám Budějovice zápas ulehčily?

„Neřekl bych, že něco ulehčily. Hrály svůj fotbal, jsou dobří na míči, jde jim to kombinačně, mají vysoké procento držení míře. Nemyslím si, že by něco odevzdaly. Spíš jsme dokázali velmi dobře trestat jejich defenzivní postavení typologií našich hráčů.“

Proti Astaně můžete vyhrát šestý zápas ve skupině Konferenční ligy. Toužíte po stoprocentním bodovém zisku?

„Není to pro nás otázka života a smrti. Pořád ale myslíme na to, že se prezentujeme v Evropě, stejně jsme to brali i proti Ballkani. Dojde k rotaci v sestavě, ale kádru věříme, doma budeme chtít vyhrát. Ti, co nastoupí, dostanou možnost se ukázat a uhájit pozici v týmu. Sestava bude určitě změněná, přiznávám, že máme myšlenky upřené až do Olomouce.“