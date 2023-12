ANALÝZA: Příčina zmaru Budějovic? Alli vyklusává, bránění jak v přeboru

Než si na to odpovíme, letmý pohled na tabulky tří top evropských lig z minulé sezony. Manchester City vyhrál Premier League, když obdržel nejméně branek ze všech – ve 38 zápasech jen 33 (0,86 gólu na zápas). Na stejném čísle se zastavil už jen Newcastle.

Minulý ročník La Ligy? Mistrovská Barcelona kapitulovala ve 38 zápasech pouze 20x (průměr na utkání 0,53!) Druhý v tabulce Real Madrid dostal o 16 gólů více. V Německu na stejném principu postavil budesligové prvenství Bayern Mnichov (nejméně inkasovaných gólů 38 společně s Unionem Berlín).

Takže: o úspěších i pádech v dlouhodobých soutěžích rozhoduje kvalita defenzivy.

Teď čísla současných prvoligových Budějovic. FORTUNA:LIGA má za sebou 17 kol a Zápotočného mužstvo už tahalo 39x míč z vlastní brány (průměr na zápas 2,3 gólu). Šampioni z top evropských lig tolik nenasbírali za celý ročník. A Barcelona už vůbec!

Jak je to možné?

Jihočeská ekipa se snažila pod vedením tandemu Marek Nikl-Tomáš Zápotočný (a teď už pod rukou jen druhého) o konstruktivní útočný fotbal podpořený vysokým presinkem. Je to chvályhodný počin, neboť tímhle směrem upaluje moderní fotbal. Jenže jen v tom případě, pokud si mužstvo osvojí správné provedení. Aspoň v základních principech. Jinak se ze snahy o modernu stává zbraň, kterou se sami střelíte do nohy. Právě to se zatím v Budějovicích děje.

Rozeberme si to s pomocí jedné akce z propadáku v Plzni. Zrcadlí se v ní totiž veškeré systémové nedostatky, které se v budějovické hře opakují.

Pojďme hned k prvnímu snímku

Pokud chcete napadat v hloubi soupeřovy obranné poloviny, musí být celý tým kompaktní. Zjednodušeně to znamená, že všichni hráči vědí, jak se mají pohybovat. Mimo jiné proto, aby mezi nimi nebyly velké vzdálenosti. Čím větší prostor, tím snazší pro protivníka se z presinkových kleští dostat. Na obrázku tenhle základní princip budějovičtí fotbalisté nectí. A protože ani nenapadají ve sprintu, umožní viktoriánům v rozehrávce průnikovou přihrávku, která vyřadí hned šest budějovických hráčů.

Druhý snímek dokládá řetězení chyb.

Hráč Sladký brání z opačné strany, než by měl. Proto nemůže zavřít střed a plzeňský útok může projít skrz budějovický dvojblok. Bílá čára uprostřed ukazuje ohromnou vzdálenost mezi obránci a útočníky Zápotočného celku. Ofenzivní štírek Alli nemá ani ponětí o tom, že by měl zařadit zpátečku a pádit co nejrychleji pod míč, aby nemohla do křídla poté přijít přihrávka na zcela volného soupeře.

Třetí snímek opět demonstruje jihočeskou dezorganizaci.

Alli se vůbec neobtěžuje s návratem. Řídí se heslem, které má v tuzemsku stále nepochopitelně platnost, a sice že útočník nemusí bránit, aby mu zůstaly síly na střílení gólů. Jako by nikdo týden co týden neviděl, jak Haaland a spol. přepínají do obrany a klidně brání i ve vlastní šestnáctce. Norská superstar má v této sezoně Premier League zatím v patnácti zápasech bilanci 14 gólů, 4 asistence, Alliho podzimní statistiky v české lize: 12 startů, 2+2. A protože návrat Alliho spoluhráčů také postrádá Boltovu hbitost a mezi řadami i hráči jsou značné mezery, plzeňské přečíslení 5 na 3 ve finální třetině hřiště je na světě, aniž by za tím muselo být úsilí a um týmů z top evropských lig.

Závěrečný snímek vše jen podtrhuje.

Že centr neskončil gólem, způsobila nešikovnost domácích a Hubínkova záchranná brzda hlavou last minute. Jeho parťáci však byli nadále bohorovní, a tak ve vápně a na jeho hraně najdeme přečíslení 4 na 3 v prospěch Koubkova mužstva. Budějovice mají navíc trestuhodně nezajištěný prostor před středem obrany, protože se hráči vracejí pomalu, takže kdyby se balon odrazil do těchto končin, měli by smůlu.

Pokud tento chaotický přístup k obrané činnosti jihočeský klub z gruntu nezmění, v nejvyšší domácí společnosti se neudrží.