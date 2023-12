Staněk do Slavie? Šádka nalomila Tvrdíkova nabídka, řeší se i další hráč

Plzeňská Viktoria se chystá na závěrečný duel Konferenční ligy proti Astaně, nicméně hlavní téma jde mimo evropské klání. V zimě může dojít na velkou přestupovou bombu! Západočeská brankářská jednička Jindřich Staněk (27) by v zimě mohl zamířit k pražskému konkurentovi do Slavie. Informaci přinesl jako první server infotbal , rozběhnutá jednání potvrzují i zdroje iSport.cz. Za jakých podmínek může k třaskavému transferu dojít?

Jindřich Staněk se netají ambicemi zkusit si zahraniční angažmá, ale i vinou opakovaných zdravotních problémů adekvátní nabídka z ciziny na reprezentačního gólmana dosud nepřišla. Laso naopak dorazilo z velmi nečekané adresy – na jednoho z nejlepších brankářů ligy si dělá zálusk Slavia.

Jaroslav Tvrdík už kontaktoval Adolfa Šádka, který nejprve řekl razantní ne. Když ale boss Slavie naznačil, kolik je klub ochotný za Staňka pustit, šéf plzeňského představenstva zpozorněl a možná změní názor.

Slavia nabídla sumu atakující dva miliony eur (necelých 49 milionů korun), podle informací Sportu je ve hře i zajímavá hráčská kompenzace. Jednání se teprve rozbíhají, ale je možné, že se obě strany na překvapivém transferu od ledna domluví.

Celek z Edenu disponuje velmi širokou paletou hráčů včetně těch, co má rozeseté po hostováních. Plzeň při případné kompenzaci za Staňka necílí na jednoho ze slávistických útočníků, cestou mimo je i možný přesun křídelníka Ewertona, který hostuje v Baníku.

Viktoria nechce ani jednoho ze slávistických brankářů, kde je aktuální jedničkou Aleš Mandous (29), který na startu kariéry chytal za plzeňskou juniorku. Plzeň se zaměří spíš na mladší, perspektivní hráče.

Zajímavou variantou by byl i jiný plzeňský odchovanec – Lukáš Provod (27). Levonohý křídelník nebo podhrotový hráč ale myslí spíš na zahraniční nabídku, navíc za něj Slavia požaduje až sedm milionů eur (přes 170 milionů korun).

Plzeň na trhu aktuálně hledá zejména levonohého stopera či křídelníka, šestku k Lukáši Kalvachovi a ideálně i útočníka, který by nahradil Rafia Durosinmiho, pokud u něj dopadne přestup do Frankfurtu.

Do dění okolo plzeňské jedničky zapadá i fakt, že Staněk doručil výpověď své zastupující agentuře Sport Invest. Její vztahy se Slavií nejsou dobré a jednou z podmínek možného přestupu mohlo být i to, že hráč v případě přesunu do Prahy přejde k jiným manažerům.

Plzeň by možnou ztrátu Staňka vyřešila z vlastních zdrojů – v zimě v takovém případě dojde na návrat Martina Jedličky z hostování v Bohemians. Favoritem na pozici jedničky je ale Viktor Baier (18), který na podzim v dresu Viktorie famózně vlétl do dospělého fotbalu a zájem o něj projevil i slavný Bayern, kde byl dvoumetrový brankář v létě na stáži.

Z pohledu Slavie zapadá Staněk do konceptu chystané změny majitele, kterým by se měl stát miliardář Pavel Tykač. Pražané chtějí na jaře zabojovat o titul, trenérský štáb kolem Jindřicha Trpišovského věří, že se Staňkem v bráně má větší šanci, než s aktuální jedničkou Mandousem. Ten by pravděpodobně plnil roli dvojky, Ondřej Kolář by spadl na pozici tři s tím, že by se víc zapojoval i do klubového dění mimo hřiště.